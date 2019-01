Die Deutschen und ihre guten Vorsätze

Die Vorsätze der Deutschen für 2019

3. Aktiver sein, mehr Sport treiben

Der weltweite Klassiker: In Deutschland geben 57 Prozent der Befragten an, dass sie sich 2019 mehr bewegen wollen. An die Tradition der Vorsätze für das neue Jahr schließt sich nahtlos die Tradition an, dass viele Menschen ihre guten Absichten schnell beiseite schieben - mindestens bis zum nächsten Jahresende. 54 Prozent sagen immerhin, dass sie ihr Vorhaben wenigstens vier Monate durchziehen.