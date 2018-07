Die besten Airlines der Welt 2018

Wie das renommierte Londoner Luftfahrtinstituts Skytrax ermittelte, kletterte Singapore Airlines vom zweiten auf den ersten Platz und tauschte somit mit Qatar Airways. Die Fluggesellschaft war im vergangenen Jahr Titelträger.



Auf den Plätzen drei, vier und fünf folgen ANA (All Nippon Airways), Emirates und die taiwanische Fluggesellschaft Eva Air.



Außer Lufthansa, die auf Platz sieben landete, sind unter den Top 10 keine europäischen Airlines vertreten.



Die Fluggesellschaften wurden nach verschiedenen Kriterien bewertet. So wurden weitere Sieger in mehreren Kategorien gekürt. Das beste Catering in der Economy Class bietet so zum Beispiel Thai Airways an. Die besten Flugsitze in der Economy Class sind in Maschinen der Japan Airlines zu finden.

Quelle: Skytrax