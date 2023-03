Rhein-Radweg

Von der Quelle des Rheins in der Schweiz bis zur Mündung in die Nordsee bei Rotterdam in den Niederlanden: Auf 1230 Kilometern führt der EuroVelo 15 entlang einer der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt - hier am Rheinauhafen in Köln. Und bei aller sportlicher Aktivität - sich mal hinsetzen, Pause machen und die Aussicht genießen gehört definitiv auch dazu!