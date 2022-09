Die Bedeutung deutscher Familiennamen

Nomen est omen – der Name ist Programm, sagt ein lateinisches Sprichwort. Grund genug für Wissenschaftler aus Mainz, Bedeutung und Verbreitung aller deutschen Familiennamen zu erforschen: Im August 2022 haben die Experten und Expertinnen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz einen Einblick in ihre Arbeit gegeben. Grundlage ihrer Untersuchung sind Telefonbücher aus dem Jahr 2005.

Entstanden sind die heutigen Familiennamen erst um das 13. Jahrhundert. Die meisten Namen leiten sich von Berufsbezeichnungen (z. B. Schmidt oder Müller) oder von Vornamen (z. B. Jensen oder Friedrichs) ab, wie die Germanistin Rita Heuser berichtet. Aber auch Herkunftsbezeichnungen wie Westphal oder Bayer wurden zu Familiennamen – ebenso wie körperliche Merkmale, wie zum Beispiel an Klein, Groß oder Krummbein deutlich wird.

Auch Jahreszeiten waren eine beliebte Quelle für Familiennamen: Überall in Deutschland gibt es zum Beispiel Menschen, die Sommer heißen. Laut digitalem Familienwörterbuch, in dem die Mainzer Wissenschaftler rund 200.000 deutsche Familiennamen auflisten wollen, gibt es 19.207 Telefonbucheinträge (das entspricht rund 53.780 Personen) mit diesem Nachnamen.

Es ist möglich, dass der Name auf jemanden verwies, der im Sommer zur Arbeit verpflichtet wurde oder eine Zinsabgabe zu leisten hatte. Denkbar ist aber auch, dass der Name jemandem gegeben wurde, der an einem Ort lebte, an dem es im Sommer besonders sonnig war.

Ähnlich freundlich wie Sommer wirkt der Familienname Sonnenschein. Rund 2480 Namensträger und -trägerinnen gibt es vor allem im Westen Deutschlands. Vermutlich zeichneten sich ihre Vorfahren durch ein fröhliches Gemüt und Herzenswärme aus, so die Namensforscher. In einigen Fällen könne es sich auch um einen Wohnstättennamen für jemanden handeln, der in einem Haus wohnte, das „Zum Sonnenschein“ hieß, oder der an einem gleichnamigen Flurstück lebte.

Wer jedoch Hitze heißt, dessen Vorfahren hatten mit hohen Temperaturen gar nichts zu tun. Der Familienname geht auf Rufnamen wie Hildebrand oder Gundhild zurück. Im Germanischen oder Althochdeutschen bedeutete die Silbe „hild“ etwa „Streit“ oder „Kampf“.

Auch der Familienname Schweiß (272 Telefonanschlüsse) bezeichnete nur in wenigen Fällen eine Person, die viel schwitzte. Vielmehr war im übertragenen Sinn ein sehr fleißiger Mensch gemeint, der im Schweiße seines Angesichts schuftete. Das kommt auch im Familiennamen Morgenschweis (116 Telefonanschlüsse) zum Ausdruck: So wurden besonders fleißige Menschen genannt, die bereits früh am Morgen mit der Arbeit begannen.

Der Familienname Warmbier ist in Deutschland etwa 650 Mal vertreten, vor allem in Nordrhein-Westfalen und entlang der Elbe. Dabei handelt es sich um eine Berufsbezeichnung für Brauer oder um die Charakterisierung eines Vorfahrens, der besonders gern warmes Bier getrunken hat. Auch der Familienname Kühlwein geht vermutlich auf einen Berufsnamen zurück – auf einen Wirt, der kühlen Wein verkaufte – und ist vor allem im Südwesten Deutschlands, in den Weinregionen, zu finden. Es ist aber ebenso wie bei Warmbier denkbar, dass mit diesem Namen Personen bezeichnet wurden, die gerne und viel (und vorzugsweise gekühlten) Wein getrunken haben. Auch Menschen mit dem Namen Stürzbecher hatten Vorfahren, die besonders trinkfreudig waren.

Es gibt aber auch Familiennamen, bei denen man zunächst nicht an die deutsche Sprache denkt: Pool zum Beispiel. Mit einem Schwimmbecken hat der Name jedoch wenig zu tun. Das Wort geht vermutlich auf das westgermanische Wort „pola“ zurück, das „Sumpf“ oder „Morast“ bedeutete. Auch Pfuhl, Suhle und Sumpf gehören zur Wortfamilie. Erster Namensträger war also wohl jemand, der an einem Teich, einem Sumpf oder einem anderen schlammigen Gelände wohnte.

