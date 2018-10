Die Ausstellung "Verhüllt, enthüllt!" in Wien widmet sich dem Mythos Kopftuch

Religiöse Kopfbedeckungen

Birett

Stoff und eingelegte Pappstreifen, in der Mitte eine Quaste und fertig ist das Birett. Die Kopfbedeckung für römisch-katholische Geistliche ist vierkantig und etwa seit dem 13. Jahrhundert bekannt. In Deutschland, England, Frankreich und in den Niederlanden hat es vier, in anderen Ländern drei Hörner oder bogenförmige Aufsätze. Don Camillo lässt grüßen.