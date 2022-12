Eine neue Stadt in China

Im chinesischen Schanghai entsteht eine neue Stadt, die Lingang New City, für 800.000 Menschen. An der Planung waren Meinhard von Gerkan und sein Büro beteiligt. gmp blickt bereits auf über 100 Projekte in China zurück, darunter das Chinesische Nationalmuseum, die Christliche Kirche in Peking oder, wie oben abgebildet, das Schifffahrtsmuseum am Rande der neuen Stadt Lingang.