Die 16 Bundesländer: Sachsen

Zehn Gründe für Sachsen Muskauer Park Sachsens einziges UNESCO-Welterbe ist die Parklandschaft bei Bad Muskau. Ab 1815 legte Hermann Fürst von Pückler dieses Meisterwerk der Gartenarchitektur an. Es erstreckt sich auf der deutschen und der polnischen Seite des Grenzflusses Neiße. Der Muskauer Park bietet weitläufige Wiesen, zahlreiche Seen, Flüsse und Brücken sowie als Mittelpunkt des Parks das Neue Schloss Muskau.

Zehn Gründe für Sachsen Dresden Auch ohne Welterbe-Titel machen Kunst und Kultur Sachsens Landeshauptstadt Dresden zum Touristenmagnet. Die Frauenkirche (links) wurde Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört und blieb jahrzehntelang eine mahnende Ruine. Erst nach der Wende begann der Wiederaufbau, bei dem so viel originales Material wie möglich verwendet wurde. Seit der Wiedereröffnung 2005 hat Dresden sein Wahrzeichen zurück.

Zehn Gründe für Sachsen Elbwiesen Die bekannte Silhouette mit der barocken Altstadt lässt sich gut vom gegenüberliegenden Flussufer betrachten. Die auf großen Abschnitten unbebauten Elbwiesen, die sich in Dresden über 30 Kilometer entlang des Flusses erstrecken, laden besonders im Sommer zu Spaziergängen oder einem Picknick ein. Für Kulturbegeisterte gibt es Filmnächte und Konzerte unter freiem Himmel.

Zehn Gründe für Sachsen Sächsische Schweiz Folgt man dem Elbtal flussaufwärts, so sind es nur wenige Kilometer bis zur Sächsischen Schweiz, wie das Elbsandsteingebirge auch genannt wird. Das Markenzeichen der Nationalparkregion sind bizarre Felsformationen, die bis zu 730 Meter hoch sind. Wer klettern oder wandern will, ist hier richtig.

Zehn Gründe für Sachsen Das günstigere Berlin Leipzig feierte kürzlich sein tausendjähriges Bestehen. Altmodisch ist die Stadt jedoch nicht. Gerade bei jungen Menschen wird sie als das bessere (und noch günstigere) Berlin gefeiert. In der verlassenen Baumwollspinnerei im Westen Leipzigs etwa haben viele Künstler ihre Ateliers bezogen. Auch in den zahlreichen Kneipen und Galerien spiegelt sich das Lebendige und Kreative der Stadt.

Zehn Gründe für Sachsen Leipzig Als Handels- und Messestadt gegründet, ist Leipzigs Name eng mit Johann Sebastian Bach verbunden. Zwar ist der weltberühmte Komponist und Organist nicht dort geboren, die Stadt gilt aber als sein Hauptwirkungsort. Daran erinnern das Bach-Archiv, das Bach-Museum und das jährliche Bachfest. In der Thomaskirche, wo er von 1723 bis 1750 den Thomanerchor leitete, befindet sich zudem sein Grab.

Zehn Gründe für Sachsen Erzgebirge Im Sommer wandern, im Winter Skifahren und das in zwei Ländern. Im Erzgebirge verläuft die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien. Auf der deutschen Seite, am Fichtelberg, liegt Oberwiesenthal - mit 914 Metern die höchstgelegene Stadt Deutschlands. Eine Seilschwebebahn bringt die Besucher hinauf auf den Fichtelberg.

Zehn Gründe für Sachsen Meissener Porzellan International bekannt ist die Stadt Meißen für ihr Porzellan. 1708 gelang es hier zum ersten Mal in Europa, das edle Material herzustellen. Das Symbol der Porzellan Manufaktur sind zwei gekreuzte Schwerter. Meissener Porzellan gehört heute zu den international bekanntesten deutschen Produkten.

Zehn Gründe für Sachsen Görlitz Die östlichste Stadt Deutschlands ist im Zweiten Weltkrieg von Zerstörungen nahezu verschont geblieben. Darum glänzt Görlitz heute mit 4000 historischen Gebäuden aus verschiedenen Epochen. Das lockt auch die internationale Filmszene an: Görlitz war Drehort für mehrere Hollywood-Filme, etwa für "Grand Budapest Hotel". Liebevoll nennen viele die Stadt auch Görliwood.

Zehn Gründe für Sachsen Sorben Als nationale Minderheit in Deutschland anerkannt, sind die Sorben ein slawisches Volk, das in der Niederlausitz in Brandenburg und in der Oberlausitz in Sachsen lebt. Bekannt sind die Sorben unter anderem für ihre Trachten. Meistens werden diese aber nur noch an speziellen Feiertagen getragen. Oder wie hier beim jährlichen "Internationalen Folklorefestival Lausitz". Autorin/Autor: Lina Elter



Sachsen ist geschichtsträchtig mit einer sagenhaften Schatzkammer in Dresden, ist geschäftiger Messe- und Handelsort in Leipzig und Inspiration für Hollywood in Görlitz. In dem vielfältigen Bundesland im Osten Deutschlands leben insgesamt vier Millionen Menschen.

Leipzig

Die größte Stadt Sachsens begeistert nicht nur als Musikstadt mit Gewandhausorchester und Thomanerchor. In alten Fabriken und Hinterhöfen tobt sich auch eine junge, kreative Szene aus. Check-in-Moderatorin Nicole Frölich hat sie besucht.

Dresden

Das historische und politische Herz Sachsens schlägt in der Landeshauptstadt. Den Spitznamen "Elbflorenz" verdankt sie den barocken Prachtbauten in der Innenstadt und den Weinbergen an der Elbe am Stadtrand.

Elbsandsteingebirge

Kletterer finden in der Sächsischen Schweiz mit dem Elbsandsteingebirge exakt 1125 Klettergipfel. Seinen Namen bekam das Kletterparadies im 18. Jahrhundert von waschechten Schweizern, die sich an ihre Heimat erinnert fühlten.

Görlitz

Von der Gotik bis zum Jugendstil - in der Altstadt von Görlitz sind nicht nur die Fassaden komplett erhalten. Mit rund 4000 denkmalgeschützten Gebäuden verfügt die Stadt an der Neiße über eine ungewöhnlich hohe Dichte an Denkmälern.

Der sächsische König August der Starke ließ seine Residenzstadt vor 300 Jahren zum barocken Gesamtkunstwerk umbauen - vom Zwinger über das Taschenbergpalais bis zur Frauenkirche, die heute Dresdens Symbol für Toleranz und Frieden ist.

