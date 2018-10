Die 16 Bundesländer: Saarland

Zehn Gründe für das Saarland Landeshauptstadt Saarbrücken Besucher zieht es hier zuerst in die Altstadt. Im 18. Jahrhundert ließ der Fürst von Nassau-Saarbrücken die Stadt zu einer barocken Residenz ausbauen. Ein echtes Schmuckstück ist die Ludwigskirche, die auch als Wahrzeichen der saarländischen Hauptstadt gilt.

Zehn Gründe für das Saarland Romantische Saar Sie ist Namensgeberin des Bundeslandes und an ihren Ufern führen gut ausgebaute Rad- und Wanderwege entlang. Immer wieder bieten sich faszinierende Ausblicke auf die Flusslandschaft, wie hier im Morgennebel auf die Saarschleife bei Mettlach.

Zehn Gründe für das Saarland Vielfältiges Naturerlebnis Im Saarland kommen Wanderbegeisterte voll auf ihre Kosten: 60 Wege führen quer durch das Land und bieten abwechslungsreiche Natureindrücke. Besonders beliebt ist der Saar-Hunsrück-Steig, der vor einigen Jahren zu Deutschlands schönstem Wanderweg gekürt wurde.

Zehn Gründe für das Saarland Industriedenkmal Völklinger Hütte Rund 250 Jahre war das Saarland geprägt durch die Montanindustrie, bis diese in den 1980er Jahren einbrach. Zahlreiche Berg- und Hüttenwerke wurden geschlossen. Heute kann man viele noch besichtigen - am bekanntesten ist die Völklinger Hütte, seit 1996 UNESCO-Weltkulturerbe.

Zehn Gründe für das Saarland Kunst und Kultur in alten Hallen Wenn es um die Umnutzung ihrer alten Fabriken geht, sind die Saarländer einfallsreich - es gibt eine lebendige Kunst- und Kulturszene, die alte Anlagen mit Konzerten, Partys und Ausstellungen bespielt. Wie etwa die Urban Art Biennale, die weltgrößte Street Art-Ausstellung in der Völklinger Hütte.

Zehn Gründe für das Saarland Liebliche Landschaft Der Bliesgau ist eines von 15 deutschen UNESCO-Biosphärenreservaten. Er wird auch "Toskana des Saarlands" genannt. Felder, Wälder, Streuobstwiesen und Auenlandschaften prägen den Bliesgau, der sich durch eine hohe Artenvielfalt bei einem dichten Nebeneinander von Stadt und Land auszeichnet.

Zehn Gründe für das Saarland Vielfältige Küche Aus dem Bliesgau kommen viele biologisch produzierte Zutaten für die regionale Küche. Sie ist überaus vielseitig: die Palette reicht von deftigen regionalen Gerichten bis zu raffinierter Haute Cuisine. Der Einfluss des Nachbarlandes Frankreich ist deutlich zu spüren in der Küche des Saarlands, das als Genussregion bekannt ist.

Zehn Gründe für das Saarland Höhlenlabyrinth in Homburg Europas größte Buntsandsteinhöhlen kann man in der Stadt Homburg besichtigen. Die Gewölbedecken der Schlossberghöhlen schimmern in allen Rot- und Gelbtönen. Zwölf Stockwerke tief reichen die Kammern, entstanden durch den Abbau von Sandstein.

Zehn Gründe für das Saarland Spuren der Römer Schon die Römer fanden das Saarland bezaubernd - und hinterließen ihre Spuren. Das archäologische Freilichtmuseum der Römischen Villa Borg in Perl etwa ist eine nach Ausgrabungen rekonstruierte römische Villa aus dem zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus.

Zehn Gründe für das Saarland Badespaß im Stausee Viele Urlauber zieht es an den Bostalsee im Nordosten des Saarlands bei Sankt Wendel - zum Baden, Angeln, Surfen und Campen. Ein Ferienpark mit 500 Häusern und Tropen-Spaßbad gehört zu dem touristischen Großprojekt an seinen Ufern. Der Stausee wurde 1979 geschaffen. Autorin/Autor: Christina Deicke



Das kleinste Flächenbundesland verdankt seinen Namen der Saar, an deren Ufern sich viele Sehenswürdigkeiten reihen, von der Großstadt Saarbrücken bis zum Naturwunder Saarschleife. Das Saarland grenzt an Frankreich und Luxemburg. Die kulturellen Einflüsse spiegeln sich nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Küche wieder.

UNESCO-Welterbe Völklinger Hütte

Die Völklinger Hütte ist ein ehemaliges Eisenwerk in der Stadt Völklingen. 1986 wurde der letzte Hochofen abgeschaltet. Acht Jahre später ernannte die UNESCO das komplett erhaltene Eisenwerk zum Weltkulturerbe. Es war das weltweit erste Industriedenkmal, das diese Auszeichnung erhielt. Heute ist dieser Saurier aus dem Zeitalter der Industrialisierung eine XXL-Kulisse für Musik-Festivals und Blockbuster-Ausstellungen.

Sterne-Küche in Saarbrücken

Französische Küche im Stil von Paul Bocuse - seit 2003 betreibt Klaus Erfort sein "Gästehaus" in Saarbrücken. Mit drei Sternen eine der besten Küchen Deutschlands. Hier arbeitet auch der deutsche Patissier des Jahres 2018.

Sterne-Küche in Perl-Nennig

Nicht nur in der Landeshauptstadt, auch auf dem Land, im Örtchen Perl-Nennig können Gourmets nach den kulinarischen Sternen greifen: Im denkmalgeschützten Schloss Berg nahe der Grenze zu Luxemburg kocht Deutschlands bester Koch Christian Bau, ebenfalls mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

