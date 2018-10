Die 16 Bundesländer: Nordrhein-Westfalen

Zehn Gründe für Nordrhein-Westfalen Rheinturm Düsseldorf Die Stadt Köln pflegt eine jahrhundertealte Rivalität mit der Landeshauptstadt Düsseldorf: Ob in Wirtschaft, Kunst oder Brauchtum - immer geht es darum, der Bessere zu sein. In Sachen moderner Architektur hat Düsseldorf die Nase vorn. Der Rheinturm, die Gehry-Bauten (rechts) und der Medienhafen zeigen sich vom Rhein aus von ihrer schönsten Seite.

Zehn Gründe für Nordrhein-Westfalen Kölner Dom Er ist das Wahrzeichen der Stadt und weltweit bekannt. Der Kölner Dom bestimmt mit seinen fast 160 Metern Höhe das Erscheinungsbild der Metropole am Rhein. Bereits 1248 war die Grundsteinlegung der gotischen Kirche, fertig gestellt wurde sie allerdings erst im 19. Jahrhundert. Besonders sehenswert im Innenraum ist der Dreikönigenschrein, eine bedeutende Goldschmiedearbeit aus dem Mittelalter.

Zehn Gründe für Nordrhein-Westfalen Karneval im Rheinland Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch erobern jedes Jahr die Jecken die Städte am Rhein. Bunt verkleidet tanzen und feiern Millionen Menschen in den Straßen und Kneipen der Karnevalshochburgen. Besonders wild geht es in Köln zu. Hier gibt es den größten Rosenmontagszug Deutschlands: Rund 12.000 Jecken ziehen durch die Straßen und werfen den Zuschauern Unmengen von Süßigkeiten zu.

Zehn Gründe für Nordrhein-Westfalen Ex-Regierungsviertel in Bonn Zu Köln und Düsseldorf gesellt sich eine dritte Stadt am Rhein: Bonn. Ihre Sternstunden erlebte die kleine Stadt als Regierungssitz der BRD zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Wiedervereinigung. Die alten Gebäude bestimmen das Rheinufer im Süden - manche lassen sich besichtigen, andere sind noch heute Sitz von Ministerien. Im "Schürmann-Bau" (Bildmitte) befindet sich die Zentrale der DW.

Zehn Gründe für Nordrhein-Westfalen Wandern in der Eifel Auch Naturliebhaber kommen in Nordrhein-Westfalen auf ihre Kosten: Die Eifel im Südwesten des Landes lädt zum Wandern und Rad fahren ein. Ihre Landschaft ist sehr vielfältig - das Motto des Nationalparks Eifel lautet nicht umsonst Wälder, Wasser und Wildnis. Über 7800 Tier- und Pflanzenarten wurden bisher gezählt, mehr als ein Viertel davon steht auf der Liste gefährdeter Arten.

Zehn Gründe für Nordrhein-Westfalen Aachener Dom Highlight im Westen von Nordrhein-Westfalen ist der Aachener Dom, der 1978 als erstes deutsches Bauwerk zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. 796 war Grundsteinlegung. Er wurde von Karl dem Großen in Auftrag gegeben, der noch an seinem Todestag in der Kirche bestattet wurde. Gleich nebenan befindet sich die Schatzkammer des Doms mit der berühmten Karlsbüste aus dem 14. Jahrhundert.

Zehn Gründe für Nordrhein-Westfalen Rad fahren in Münster Das westfälische Münster gilt als Fahrradstadt: Auf rund 300.000 Einwohner kommen 500.000 Fahrräder! Das Rad ist aus dem Stadtbild nicht wegzudenken, wie hier auf dem Prinzipalmarkt oder auf dem Altstadtring "Promenade", der nur für Fahrräder und Fußgänger freigegeben ist. Mit 55.000 eingeschriebenen Studenten gehört Münster zu den größten Universitätsstädten Deutschlands.

Zehn Gründe für Nordrhein-Westfalen Schloss Corvey in Höxter Bis 1792 lebten hier Benediktiner-Mönche, seit 2014 ist Schloss Corvey UNESCO-Weltkulturerbe und eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Westfalens. Seine Architektur stammt zum Teil noch aus der karolingischen Zeit. In der Fürstlichen Bibliothek, in der einst der Dichter Hoffmann von Fallersleben als Bibliothekar arbeitete, stehen fast 75.000 Bände.

Zehn Gründe für Nordrhein-Westfalen Schwimmen in der Zeche Zollverein Das Ruhrgebiet ist der Kern Nordrhein-Westfalens. Die Zeche Zollverein im rheinischen Essen liegt nur einen Kilometer entfernt von der Stadtgrenze zum westfälischen Gelsenkirchen. Das einst größte Steinkohlebergwerk der Welt ist heute wie Schloss Corvey und der Aachener Dom UNESCO-Welterbe. Gelände und Gebäude der Industriebrache werden heute für Kunst, Kultur und Freizeit genutzt.

Zehn Gründe für Nordrhein-Westfalen Fußball-Derby im Ruhrgebiet Das Ruhrgebiet wird nicht nur durch seine Industriekultur geprägt, sondern auch durch seine zahlreichen Fußballvereine. Hier gibt es deutschlandweit die meisten aktiven Spieler und Zuschauer. Über die Landesgrenzen hinweg sind vor allem die beiden Großen der Region, Schalke 04 und Borussia Dortmund, bekannt. Ruhrgebiet-Fans sollten ein Derby der rivalisierenden Mannschaften nicht verpassen. Autorin/Autor: Elisabeth Yorck von Wartenburg



Nordrhein-Westfalen liegt im äußersten Westen Deutschlands. Es ist das Bundesland mit der meisten Bevölkerung und dem größten Anteil (21 Prozent) an der deutschen Wirtschaft, auch wenn Kohle und Stahl Geschichte sind. Ein besonders eindrucksvolles Zeugnis aus der Zeit des einstigen Industriereviers ist die UNESCO-Welterbestätte Zeche Zollverein in Essen.

Köln

Die meisten Einwohner leben nicht in der Landeshauptstadt Düsseldorf, sondern in der Rheinmetropole Köln. Die Rheinländer gelten als fröhlich, weltoffen und tolerant. Check-in-Moderatorin Nicole Frölich mit einer Liebeserklärung an das "kölsche Lebensjeföhl".

Video ansehen 07:34 Jetzt live 07:34 Min. Teilen Köln - Domstadt mit Herz Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/2QkvG Köln - Domstadt mit Herz

Essen im Ruhrgebiet

Nicht mehr kohlegrau, sondern grün präsentiert sich die Stadt Essen heute. Im Zentrum von Deutschlands größtem Ballungsraum gelegen, heimste die Metropole 2017 sogar den Titel "Grüne Hauptstadt Europas" ein.

Video ansehen 03:21 Jetzt live 03:21 Min. Essen – eine Stadt denkt grün

Verlosung: Welches Bundesland würden Sie gerne einmal besuchen? Schreiben Sie uns und gewinnen Sie ein DW-Überraschungs-Reiseset.

Münsterland

Kontrastprogramm zum Rheinland mit seinen großen Städten findet sich in Westfalen. Genauer im ländlich geprägten Münsterland, wo beim Reisen Fahrrad oder Pferd die Geschwindigkeit vorgeben.

Video ansehen 02:12 Jetzt live 02:12 Min. Teilen Schlösser und Pferde im Münsterland Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/2winO Schlösser und Pferde im Münsterland

Nationalpark Eifel

Wald- und wildreich ist es hingegen ganz im Südwesten Nordrhein-Westfalens, im Nationalpark Eifel. Neben 1300 Käferarten sind hier Wildkatze und Schwarzstorch beheimatet. Mittendrin: der Luftkurtort Monschau. Von den Monschau-Höfen führt ein Wildnis-Trail bis zur nördlichsten Spitze des Schutzgebiets nach Hürtgenwald-Zerkall.

Video ansehen 04:03 Jetzt live 04:03 Min. Teilen Die Eifel - herbstliches Mittelgebirge Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/1H5u1 Die Eifel - herbstliches Mittelgebirge

Poppelsdorfer Schloss Bonn

In Bonn, der ehemaligen Bundeshauptstadt, beherbergt das Poppelsdorfer Schloss schon seit 1818 die naturwissenschaftlichen Sammlungen der Universität. Das Barockschloss aus dem 18. Jahrhundert ist ein Erbe der prachtliebenden Kurfürsten, der einstige Schlosspark heute Botanischer Garten - und damit der grünste Ort auf dem Campus.

Highlight im 360-Grad-Video

Unweit von Bonn: das Phantasialand in Brühl. Es ist deutschlandweit einer der beliebtesten Freizeitparks - mit Achterbahn, Shows, Hotels und der ältesten Wildwasserbahn Deutschlands.

Mit der Maus auf Ihrem Computer oder dem Finger auf Ihrem Smartphone können Sie selbst bestimmen, was Sie sehen wollen. Klicken Sie in das Video und ziehen Sie den Bildausschnitt, wohin Sie möchten. Falls Sie auf dem PC unterwegs sind, nutzen Sie bitte als Browser Mozilla Firefox oder Google Chrome. Und wenn Sie eine VR-Brille besitzen, schauen Sie sich das Video in Virtual Reality an.

Ihre Deutschland-Reise

Sie suchen Empfehlungen für Ihre Deutschland-Reise? Wir haben sie: 16 Mal Deutschland - Bundesland für Bundesland.