Die 16 Bundesländer: Niedersachsen

Zehn Gründe für Niedersachsen

Dom zu Hildesheim

Ebenfalls zum UNESCO-Welterbe in Niedersachsen gehören die St. Michaelis-Kirche und der Dom in Hildesheim. Vor 1200 wurde die Stadt urkundlich zum ersten Mal erwähnt. Der Legende nach soll König Ludwig der Fromme an diesem Ort ein Wunder erfahren haben. Aus Dank ließ er eine Kapelle erbauen. An ihrer Stelle steht heute der Mariendom mit dem kostbaren mittelalterlichen Domschatz.