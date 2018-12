Die 16 Bundesländer: Bremen

Zehn Gründe für Bremen

Leinen los!

Im Überseehafen an der Mündung der Weser in die Nordsee werden in einem der größten Containerterminals Europas pro Jahr 50 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. An seine Tradition in der Passagierschifffahrt will Bremerhaven mit dem Columbus Cruise Center für Kreuzfahrtschiffe anknüpfen. Wie ein Riesensegel ragt das Atlantic Hotel Sail City aus der neuen Skyline heraus.