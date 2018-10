Die 16 Bundesländer: Brandenburg

Zehn Gründe für Brandenburg Potsdam Die Hauptstadt Brandenburgs ist auch die bevölkerungsreichste Stadt des Landes. Die preußischen Könige haben der ehemaligen Residenz- und Garnisonsstadt viele prachtvolle Schlösser und Gärten hinterlassen. Außerdem hat sich Potsdam durch das traditionsreiche Filmstudio Babelsberg und viele Hochschulen sowie Forschungsinstitute einen Namen gemacht als Zentrum für Film und Wissenschaft.

Zehn Gründe für Brandenburg Schloss Sanssouci Es ist das bekannteste Schloss Potsdams. Der preußische König Friedrich II. ließ es 1745 bis 1747 im Stil des Rokoko errichten. Sanssouci - ohne Sorge - wollte der König an seinem liebsten Sommersitz und Rückzugsort sein. Die Schlösser und Gärten der Parkanlage Sanssouci gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Zehn Gründe für Brandenburg Buchenwälder Brandenburg hat noch mehr UNESCO-Welterbe zu bieten: der 670 Hektar große Grumsin gehört mit vier weiteren deutschen Buchenwäldern zum Weltnaturerbe "Alte Buchenwälder". Grumsin liegt im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin nördlich von Berlin.

Zehn Gründe für Brandenburg Spreewald Im Biosphärenreservat Spreewald teilt sich die Spree in hunderte von Wasserläufen, sogenannte Fließe. Rund 1000 Fließkilometer laden ein, die Landschaft mit einem Paddelboot oder einem Kahn kennen zu lernen. Der traditionelle Kahn bestimmt noch immer das Alltagsleben vieler Spreewälder. Lange war er das einzige Transportmittel.

Zehn Gründe für Brandenburg Feldsteinkirchen Feldsteinkirchen sind aus Findlingen erbaute Kirchen. Die auf Feldern gesammelten Steine wurden meist - bearbeitet oder unbearbeitet - zum Bau von Dorfkirchen verwendet. Wie hier in Herzberg im Landkreis Elbe-Elster finden sich heute noch viele Feldsteinkirchen in den Ortschaften Brandenburgs. Der Großteil stammt aus dem 13. Jahrhundert.

Zehn Gründe für Brandenburg Frankfurt (Oder) In Deutschland gibt es zwei Frankfurts. Das eine liegt im Westen, das andere - das kleinere - im Osten direkt am Grenzfluss Oder. Am anderen Ufer befindet sich Frankfurts polnische Nachbarstadt Słubice, oben im Bild. Frankfurt (Oder) nennt sich auch Kleiststadt, denn hier wurde 1777 der Dichter Heinrich von Kleist geboren.

Zehn Gründe für Brandenburg Oder-Neiße-Radweg Nach Frankfurt (Oder) führt auch der Oder-Neiße-Radweg. 630 Kilometer ist der Radweg lang: Er schlängelt sich von der Neiße-Quelle in Tschechien entlang der deutsch-polnischen Grenze bis nach Ahlbeck auf der Ostsee-Insel Usedom.

Zehn Gründe für Brandenburg Schiffshebewerk Niederfinow Das Schiffshebewerk Niederfinow wurde 1934 in Betrieb genommen und ist das älteste noch arbeitende Schiffshebewerk Deutschlands. Mit dem riesigen "Schiffsfahrstuhl" wird ein Höhenunterschied von 36 Metern im Oder-Havel-Kanal überwunden. Mehr als 250.000 Besucher besichtigen jährlich das Industriedenkmal.

Zehn Gründe für Brandenburg Kloster Chorin Das ehemalige Zisterzienserkloster Chorin gehört zu den bedeutendsten Baudenkmälern der frühen Backsteingotik in Brandenburg. Seit 1964 findet hier jedes Jahr der Choriner Musiksommer mit klassischen Konzerten statt. Viele Besucher kommen mit einem Picknick und Decken, denn die Musik hört man auch noch draußen auf der Wiese vor dem Kloster.

Zehn Gründe für Brandenburg Seen Unterwegs auf dem Wasser mit einem Kanu: Wenn man Glück hat, kann man auch im Sommer auf einem der über 3000 Brandenburger Seen ganz alleine sein. Wie hier auf dem Schwielowsee, einem der großen Seen im Flusslauf der Havel. Autorin/Autor: Lina Elter



Das Bundesland Brandenburg erstreckt sich rund um die deutsche Hauptstadt. Hier, im grünen Umland Berlins, reiht sich ein UNESCO-Welterbe an das nächste - von den Parks und Schlössern der Preußenkönige in Potsdam über die moderne Bauhaus-Architektur in Bernau bis zum Weltnaturerbe Alte Buchenwälder Grumsin.

Video ansehen 01:31 Jetzt live 01:31 Min. Reisetipps für Brandenburg

Streifzug durch Potsdam

Mit dem berühmten Schloss Sanssouci, dem Holländischen Viertel und den Filmstudios in Babelsberg hat Potsdam Besuchern jede Menge Sehenswürdigkeiten zu bieten. Wie viel Potsdam schafft man an einem Tag? Check-in-Moderator Lukas Stege hat es ausprobiert.

Video ansehen 10:10 Jetzt live 10:10 Min. Teilen Potsdam – wie viel geht an einem Tag? Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/1J46C Potsdam – wie viel geht an einem Tag?

Radurlaub an der Elbe

Der Elberadweg wird regelmäßig zu Deutschlands beliebtestem Fernradweg gekürt. Einer der reizvollsten Streckenabschnitte führt durch Brandenburg - vorbei an Storchendörfern, Industrieruinen und Flussauen. Hier macht Brandenburg seinem Namen als Naturreiseziel alle Ehre, findet Nicole Frölich, Moderatorin unseres TV-Reisemagazins Check-in.

Video ansehen 08:50 Jetzt live 08:50 Min. Teilen Radurlaub an der Elbe Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/2iRRI Radurlaub an der Elbe

Verlosung: Welches Bundesland würden Sie gerne einmal besuchen? Schreiben Sie uns und gewinnen Sie ein DW-Überraschungs-Reiseset.

Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

Nicht nur die Preußen-Könige haben in Brandenburg ihre Spuren hinterlassen. Fürst Pückler-Muskau war Reisender, Schriftsteller, Lebemann und genialer Gartenkünstler. Er hat im Südosten Brandenburgs nahe der Stadt Cottbus ein Gesamtkunstwerk aus Schloss und Park Branitz hinterlassen. Die Gartenanlage entstand ab 1846, nachdem der Fürst sein Anwesen in Bad Muskau mit dem seit 2004 zum UNESCO-Welterbe zählenden Park, seinem Jugendwerk, verkaufen musste.

Video ansehen 01:27 Jetzt live 01:27 Min. Teilen Schloss und Park Branitz Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/33Y9t Schloss und Park Branitz

Freilandmuseum Lehde im Spreewald

Mitten im Spreewald südlich Berlins lädt das Freilandmuseum Lehde zu einer Zeitreise in die dörfliche Vergangenheit Brandenburgs ein. In den originalen Bauerngehöften aus der gesamten Spreewaldregion können Besucher ländliches Handwerk sogar ausprobieren.

Highlight im 360-Grad-Video

Das Neue Palais in Potsdam, erbaut von Friedrich II. als Schloss für seine Gäste, ist viel weniger bekannt als sein Lustschloss Sanssouci - aber ebenso einen Besuch wert.

Mit der Maus auf Ihrem Computer oder dem Finger auf Ihrem Smartphone können Sie selbst bestimmen, was Sie sehen wollen. Klicken Sie in das Video und ziehen Sie den Bildausschnitt, wohin Sie möchten. Falls Sie auf dem PC unterwegs sind, nutzen Sie bitte als Browser Mozilla Firefox oder Google Chrome. Und wenn Sie eine VR-Brille besitzen, schauen Sie sich das Video in Virtual Reality an.

Ihre Deutschland-Reise

Sie suchen Empfehlungen für Ihre Deutschland-Reise? Wir haben sie: 16 Mal Deutschland - Bundesland für Bundesland.