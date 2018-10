Die 16 Bundesländer: Baden-Württemberg

Zehn Gründe für Baden-Württemberg

Urlaubsregion: Bodensee

Mit seiner Fläche von über 500 Quadratkilometern ist der Bodensee der drittgrößte See Mitteleuropas. Baden-Württemberg teilt sich seine Ufer mit Bayern, der Schweiz und Österreich. Das Klima ist so mild, dass Palmen und Hibiskus wachsen. Besucher fühlen sich am Bodensee weit in den Süden versetzt. Besonders sehenswert ist die Blumeninsel Mainau: Über eine Million Blumen blühen hier jedes Jahr.

Autorin/Autor: Elisabeth Yorck von Wartenburg