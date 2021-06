Sie sind vom amerikanischen Kontinent gar nicht so viel weiter entfernt als vom europäischen Festland: die Azoren. Ein einsamer Außenposten Portugals mitten im Atlantischen Ozean. Doch nicht nur die Lage der neun Inseln ist besonders. Frost gibt es hier nie, das Klima ist ganzjährig mild und feucht. So konnten sich weite Teile der Inselgruppe zu einem üppigen, immergrünen Paradies entwickeln. Auf den fruchtbaren vulkanischen Böden wachsen farbenfroh blühende Hortensienbüsche genauso wie Zuckerrohr oder Tabak – und Tee!

Anfänge des Teeanbaus auf den Azoren

Auf der Azoreninsel São Miguel herrschen perfekte Bedingungen für den Teeanbau

Wie der Tee auf die Azoren kam, dazu gibt es verschiedene Überlieferungen. Eine erzählt von einem portugiesischen Kommandeur, der die Pflanzen 1820 aus Brasilien mitgebracht haben soll. Eine andere nennt zwei Chinesen, die 1878 auf die Atlantikinseln kamen. Egal, wie: Für die Insulaner war der Import ein Segen. Der Teeanbau wurde für viele Jahrzehnte zu einer wichtigen Einnahmequelle auf den Azoren. 62 Plantagen gab es zur Blütezeit. Die älteste, die noch heute existiert, ist "Chá Gorreana". Die Familie Mota führt sie im Norden der Insel São Miguel inzwischen in fünfter Generation. Seit 1883 wird hier bereits Tee angebaut. Viele der Maschinen für Ernte und Verarbeitung der Blätter stammen noch aus der Anfangszeit. Und viele Arbeitsschritte sind bis heute Handarbeit. Davon können sich auch Gäste überzeugen, die die Plantage besuchen.

Von der Pflanze zum Getränk: Besuch auf der Teeplantage

Einer dieser Gäste war DW-Reporter Hendrik Welling. Für die Reihe "Europa maxximal" im Lifestyle- und Kulturmagazin "Euromaxx" hat er die älteste Teeplantage Europas besucht. In dem kleinen Familienunternehmen hat er tatkräftig bei der Ernte mit angepackt und dabei festgestellt, wie viel Arbeit in jeder Tasse Tee steckt. Im Video erfahren Sie alles über die einzelnen Schritte der Teeverarbeitung.

Teeanbau – ein umkämpfter Markt

Vom Sortieren der Blätter bis zur Verpackung: auf Europas ältester Teeplantage ist all das noch Handarbeit

Von April bis September ist Erntezeit. Nach dem Pflücken kommen die Teeblätter zum Trocknen und Fermentieren in die Fabrik, wo sie manuell sortiert werden. Zwischen 30 und 40 Tonnen schwarzer und grüner Tee werden hier jedes Jahr produziert. Mit der Konkurrenz aus Indien oder Sri Lanka kann der Tee von den Azoren preislich zwar nicht mithalten. Aber davon lassen sich die Betreiber von "Chá Gorreana" nicht unterkriegen. Sie wollen auch in Zukunft weiter Tee von der ältesten Teeplantage Europas in alle Welt exportieren.

Service-Tipps:

Adresse: Plantações de Chá Gorreana, 9625-304 Maia, São Miguel, Azoren, Portugal

Anreise: mit dem Flugzeug nach Ponta Delgada auf São Miguel, weiter mit dem Auto zur Teeplantage im Norden der Insel (Fahrtzeit rund 30 Minuten)

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8 – 18 Uhr, Sa/So 9 – 18 Uhr

Eintritt: frei

