Diamanten-Millionär gewinnt Wahl in Lesotho

Mord-Krimi in Lesotho: Der Premier und seine Frauen

In Lesotho geht ein Polit-Thriller in die nächste Runde. Die Polizei erhebt Anklage gegen Premier Thabane – wegen Mordes an seiner Ex-Frau. Zuvor wurde bereits die First Lady angeklagt. Aus Maseru, Adrian Kriesch.