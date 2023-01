DHB-Herren sind Hockey-Weltmeister

In einem nervenaufreibenden Spiel haben die deutschen Hockey-Herren erstmals seit 17 Jahren wieder die Weltmeisterschaft gewonnen. Die DHB-Auswahl setzte sich im Finale im indischen Bhubaneswar mit 5:4 im Penaltyschießen gegen Titelverteidiger Belgien durch. In einer spannenden und umkämpften Partie erzielten Niklas Wellen, Gonzalo Peilet und Kapitän Mats Gramnbusch die Treffer für die Hockey-Männer. Mit nun drei gewonnenen WM-Titeln liegt Deutschland gemeinsam mit Australien und den Niederlanden knapp hinter Rekord-Weltmeister Indien. "Dass wir heute gewinnen, ist wahnsinnig. Ich bin sprachlos", sagte Wellen, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde. "Das war eine Teamleistung von uns. Dass wir dreimal in K.o.-Spielen zurückgekommen sind, ist kein Glück, sondern zeigt die Qualität, die Mentalität und den Charakter dieses Teams."

Bereits gegen England im Viertelfinale und gegen Australien im Halbfinale hatte sich das DHB-Team jeweils in knappen Spielen kurz vor dem Ende und im Penaltyschießen durchgesetzt. Das Spiel gegen Belgien war bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden Nationen. Bereits im Gruppenspiel in der Vorrunde entwickelte sich eine spannende Partie, die 2:2 endete. Wie auch im ersten Spiel ging Titelverteidiger Belgien früh in Führung, diesmal sogar mit einem Doppelschlag. Florent van Aubel und Tanguy Cosyns trafen innerhalb von 60 Sekunden für den Titelverteidiger, doch Deutschland ließ sich von dem Rückstand nicht beirren.

Comeback-Könige

Bereits gegen England und Australien konnten die deutschen einen Rückstand drehen und gegen Belgien sollte es ähnlich kommen. Zunächst scheiterte Tom Grabsch mit einem Siebenmeter am erfahrenen belgischen Keeper Vincent Vanash. Doch der Krefelder Torjäger Wellen mit seinem siebten WM-Tor und Peillat trafen zum Ausgleich. Grabusch brachte die DHB-Auswahl sogar in Führung, doch die Belgier konnten sich mit dem erneuten Ausgleich ins Penaltyschießen retten. Dort wurde Keeper Jean-Paul Danneberg mit drei gehaltenen Penaltys zum Held des Tages und sorgte für Deutschlands drittes WM-Gold nach 2002 und 2006.

mr/fl (dpa)