DFB-Team: Leroy Sané am Scheideweg

Als die Busse der DFB-Elf mit leichter Verspätung auf den Trainingsplatz des örtlichen Fußballklubs BVSC-Zugló in Budapest rollten, hatten die Temperaturen schon den Tageshöchstwert erreicht. Knapp 30 Grad Celsius und strahlend blauer Himmel, dazu ein perfekt gepflegter Rasenplatz - es waren gute Bedingungen für das letzte Training der deutschen Nationalmannschaft vor dem wichtigen Spiel in der Nations League gegen Italien am Dienstag.

"Siege sind für ein Team immer wichtig und bessern das eigene Selbstvertrauen", sagte Bundestrainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Es wäre schön, wenn wir für unseren Aufwand auch belohnt werden. Mit einem Sieg ist die Überzeugung, dass man eine gute Qualität hat, auch viel besser." Der 57-Jährige fordert nach vier Unentschieden endlich einen Dreier und vor allem mehr Kreativität und Einsatzbereitschaft als beim Spiel gegen Ungarn.

Leroy Sané ist gefordert

Nach einer langen Saison, wo einige Nationalspieler teilweise knapp 60 Spiele mit ihren Klubs und der DFB-Elf absolviert haben, ist das Duell mit den Italienern in Mönchengladbach der letzte Akt bevor es in die Sommerpause geht. Die Vorfreude auf den anstehenden Urlaub dürfte bei vielen Akteuren im Team von Flick größer sein als die Vorfreude auf das Duell mit Italien.

Bisher verläuft die Nations-League-Saison für Leroy Sané nicht sonderlich gut

Doch von einem lauen Sommerkick zum Abschluss kann nicht die Rede sein, denn für einige Spieler in der DFB-Elf könnte das Duell mit dem Europameister richtungsweisenden Charakter haben. Für Leroy Sané zum Beispiel. Der hochtalentierte Offensivspieler des FC Bayern steckt seit Wochen in einer Schaffenskrise - im Verein, aber vor allem in der Nationalmannschaft.

Nachdem er gegen Englandnur kurz vor dem Ende eingewechselt wurde und gegen Ungarngar keine Einsatzminuten bekommen hatte, wurde Sané von Oliver Bierhoff öffentlich angezählt. "Es ist keine einfache Situation für ihn", so der DFB-Sportdirektor. "Wir werden ihm helfen, aber er muss sich auch selbst helfen. Am Ende des Tages muss man sich als Spieler da rauskämpfen." Noch hat Der 27-Jährige also Rückendeckung von den DFB-Verantwortlichen, doch wie lange noch?

Joachim Löw: "Leroy noch nicht angekommen"

Sané verfügt über enormes Potential, das steht außer Frage. Dennoch schafft er es seit dem Jahreswechsel nicht seine Fähigkeiten auch auf den Platz zu bringen. "Er kann der Mannschaft sehr helfen. Und da müssen wir alle hinarbeiten, dass es wieder so ist", erklärte Flick und verweist auf die starken Monate im vergangenen Jahr, wo der Offensivspieler mit guten Leistungen geglänzt hat. Damals erzielte der Sané zwei Treffer gegen Lichtenstein und bereitete einen Treffer beim Auswärtssieg in Island vor. Das alles liegt nun schon eine Weile zurück. "Und da", so Flick, "muss er wieder hinkommen."

Doch solche Leistungsschwankungen sind bei Sané keine Seltenheit, genauso wie die Kritik an seiner Körpersprache und an oft lustlosen Auftritten bei Trainingseinheiten und Spielen der Nationalmannschaft. Diese Einstellung hat ihn bereits 2018 eine Nominierung für den WM-Kader gekostet. Der damalige Bundestrainer Joachim Löw schickte Sané nach dem finalen Trainingslager im österreichischen Seefeld wieder nach Hause - die WM in Russland fand ohne in statt. "Leroy hat ein riesiges Talent. Absolut", so Löw damals. Doch bei der Nationalmannschaft sei er noch nicht richtig angekommen.

Ende 2021 gelingen Leroy Sané einige gute Spiele, auch für den FC Bayern wird er immer wichtiger

Sané arbeitete an sich und es folgten gute Auftritte im Dress des FC Bayern und auch in der DFB-Elf. Das Ergebnis: Der Offensivspieler gehörte bei der Europameisterschaft 2020 fest zum deutschen Kader. Und nicht wenige trauten ihm sogar eine Führungsrolle in der Nationalmannschaft zu. Doch im deutschen Basiscamp in Herzogenaurach fiel er dann erneut mit lustlosen Trainings-Auftritten auf, kam oft als letzter Spieler auf den Platz geschlurft und wirkte wie ein Fremdkörper in einer von außen betrachtet recht gut funktionierenden deutschen Mannschaft. Sané konnte die ihn gesetzten Hoffnungen erneut nicht erfüllen. Deutschland schied im Achtelfinale gegen England aus. Nach der beschriebenen Hochphase Ende des vergangenen Jahres, kämpft der Offensivkünstler nun abermals mit seiner Form und Einstellung.

Welche Rolle hat Sané bei der WM?

Und die Zeit wird knapp, denn bis zur WM in Katar sind es noch drei Spiele in der Nations League. Dazu wird es noch ein Testspiel kurz vor dem Start der Endrunde im November geben, mehr nicht. Die Möglichkeiten für Spieler, die sich beim Bundestrainer empfehlen wollen und für Spieler wie Sané, die sich empfehlen müssen, sind also rar gesät. Denn auch wenn Flick seinen Schützling weiter in Schutz nimmt, eine Einsatzgarantie hat auch der Bayern-Star nicht. Und mit Jamal Musiala steht einer in den Startlöchern, der den 27-Jährigen problemlos ersetzen könnte.

Bundestrainer Hansi Flick steht weiter zu Leroy Sané - doch wie lange noch?

Viel Arbeit für Hansi Flick und für Sané. Die DFB-Elf hofft nun mit einem Sieg gegen Italien endlich die 1:1-Unentschieden-Serie von vier Spielen in Folge beenden zu können. Und damit auch wieder für bessere Stimmung im Team zu sorgen. "Ein Sieg würde uns gut schmecken, weil wir in den vergangenen Jahren nie gegen sie nach 90 Minuten gewonnen haben", sagte Manuel Neuer. "2016 haben wir das Elfmeterschießen gebraucht."

Mit einem starken Sané würde das deutsche Team zumindest mehr Möglichkeiten und mehr Offensivkraft haben, denn daran mangelt es der DFB-Elf momentan unter anderem. Doch ob der 27-Jährige überhaupt auflaufen wird, steht noch nicht fest. Dass er nicht mit zur WM fährt, scheint dagegen unwahrscheinlich. Flick dürfte nicht auf seinen hochtalentierten Spieler verzichten. Doch welche Rolle er ihm beim Turnier zuteilt - Ersatz- oder doch Führungsspieler - ist offener denn je. Und welche Rolle es in Katar und in Zukunft beim DFB wird, so Bierhoff, entscheidet Sané ganz alleine.