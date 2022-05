DFB-Frauen: Wolfsburg und Bayern dominieren EM-Kader

Mit je acht Spielerinnen von Double-Gewinner VfL Wolfsburg und Vizemeister Bayern München nimmt die deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der Fußball-EM in England (6. bis 31. Juli) den Titel ins Visier. Kapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg ist mit 113 Länderspielen die erfahrenste Kraft bei den Rekord-Europameisterinnen (acht Titel). Die Jüngste der 24 Feldspielerinnen im erweiterten 28er-Kader, den Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Frankfurt präsentierte, ist die 19-jährige Jule Brand von der TSG Hoffenheim.

"Wir freuen uns, dass es endlich losgeht und starten hoch motiviert in unsere EM-Vorbereitung", sagte Voss-Tecklenburg: "Wir wollen im spielerischen, individual- und mannschaftstaktischen Bereich die Grundlagen legen, um bei der EM eine Top-Performance zu zeigen."

Schult Nummer zwei hinter Frohms

Im Tor wird beim Turnier in England Merle Frohms von Eintracht Frankfurt stehen. Rio-Olympiasiegerin Almuth Schult fährt als Ersatztorhüterin mit. "Ich bin froh, dass uns diese Position keine Bauchschmerzen bereitet. Merle Frohms ist seit drei Jahren unsere Nummer eins. Von daher ändert sich an diesem Status gar nichts", sagte Voss-Tecklenburg: "Merle hat drei Jahre sehr gute bis herausragende Leistungen gebracht. Trotzdem sollen die anderen Torhüterinnen angreifen, bei einem Turnier kann viel passieren."

Frohms hatte den Stammplatz im Tor nach der WM 2019 übernommen, als Schult wegen einer Schulter-OP und ihrer Babypause fehlte. Den Kampf um die Nummer eins hat die 31-jährige Schult aber noch nicht aufgegeben. "Ich sehe nicht, dass die Entscheidung schon in Stein gemeißelt ist", erklärte sie zuletzt. Sie sei bereit, im Duell mit Frohms "alles zu geben und zu beweisen, dass ich eine Qualität einzubringen habe, auf und neben dem Platz". Schult wird die Bundesliga im Sommer verlassen und künftig für den US-Klub Angel City FC in Los Angeles spielen.

Generalprobe gegen die Schweiz

Die Vorbereitung der DFB-Frauen startet am Sonntag in Frankfurt mit dem "Pre-Camp" mit 20 Spielerinnen. Das endgültige 23er-Aufgebot will die Bundestrainerin nach dem zweiten Lehrgang benennen, der vom 12. bis 18. Juni in Herzogenaurach stattfindet. Die EM-Generalprobe steht am 24. Juni gegen die Schweiz an. Das EM-Quartier im Westen Londons wird am 3. Juli bezogen. Dort möchte man am liebsten bis zum Finale im Wembley-Stadion bleiben. Gegnerinnen der Deutschen in Gruppe B sind Vize-Europameister Dänemark, Mitfavorit Spanien und Finnland.

Für die deutschen Fußballfrauen, Olympiasiegerinnen 2016 und zweimalige Weltmeisterinnen, ist es das erste große Turnier seit dem WM-Viertelfinal-Aus 2019. Auch bei der EM 2017 war für Deutschland bereits im Viertelfinale Endstation.

Der erweiterte EM-Kader im Überblick:

Tor: Ann-Katrin Berger (FC Chelsea, 3 Länderspiele/0 Tore), Merle Frohms (Eintracht Frankfurt, 26/0), Almuth Schult (VfL Wolfsburg, 64/0), Martina Tufekovic (TSG Hoffenheim, 0/0)

Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt, 36/1), Jana Feldkamp (TSG Hoffenheim, 13/0), Giulia Gwinn (Bayern München, 26/3), Marina Hegering (Bayern München, 19/3), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg, 45/5), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt, 16/0), Maximiliane Rall (Bayern München, 8/0), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg, 20/3)

Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt, 7/0), Jule Brand (TSG Hoffenheim, 15/4), Klara Bühl (Bayern München, 23/9), Sara Däbritz (Paris St. Germain, 85/17), Linda Dallmann (Bayern München, 44/11), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt, 13/9), Chantal Hagel (TSG Hoffenheim, 3/0), Svenja Huth (VfL Wolfsburg, 65/13), Lena Lattwein (VfL Wolfsburg, 16/0), Sydney Lohmann (Bayern München, 11/1), Lina Magull (Bayern München, 59/18), Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt, 9/2), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg, 26/3), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg, 113/53), Lea Schüller (Bayern München, 38/25), Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg, 15/5)

asz/jst (SID, dpa)