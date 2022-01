Deya aus Indonesien  

Name: Deya

Land: Indonesien

Geburtsjahr: 1992

Ich lerne Deutsch, weil …

ich ein freiwilliges Jahr in Deutschland machen möchte. Auch finde ich die deutsche Geschichte und Kultur sehr interessant.

Mein erster Tag in Deutschland war …

im Herbst 2019. Ich habe mit meiner Tante eine Urlaubsreise gemacht. Besonders gefallen hat mir dabei ein Besuch auf der Burg Eltz in Wierschem.

Das ist für mich typisch deutsch:

Die Pünktlichkeit.

Was ist in Deutschland so wie in meiner Heimat:

Die Fußballbegeisterung.

In dieser deutschen Stadt würde ich gern leben:

In Lüneburg – eine der schönsten Städte Deutschlands.

Das werde ich an der deutschen Sprache nie verstehen:

Die für mich zufällig erscheinende Satzstellung der Verben.

Mein deutsches Lieblingswort:

„wunderbar“. Es klingt einfach schön!

Welche deutschen Wörter ich immer verwechsele:

„einige“ und „eigene“. Sie werden ähnlich ausgesprochen, obwohl sich ihre Bedeutung unterscheidet.

Mein liebstes deutsches Sprichwort:

„Wer zuletzt lacht, lacht am besten.“

Mein größter Wunsch oder Traum ist:

Eine Weltreise mit meiner Familie zu machen.

Mein Tipp für andere Deutschlernende:

Hauptsache ihr mögt den Klang von Deutsch. Wenn das so ist, könnt ihr euch mehr in die Sprache vertiefen: deutsche Bücher lesen, Filme anschauen, Musik hören.

Das würde ich von einer/einem Deutschen gern wissen:

Was denkt ihr über Indonesien und seine Sprache, die Bahasa Indonesia?