Deutschlandtrend: Die SPD holt weiter auf

Wer folgt auf Angela Merkel? Ende 2020 sprach im Deutschlandtrend fast alles für einen klaren Sieg der Christlich-Demokratischen Union (CDU) und ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU, die Armin Laschet im April zu ihrem Kanzlerkandidaten gekürt haben. Rechnerisch zeichnete sich über Monate klar eine Koalition mit den Grünen ab. Zusammen kamen sie damals auf satte 57 Prozent. Auch als das Unionslager schwächelte und im Mai in der regelmäßig durchgeführten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap vorübergehend von der Umweltpartei überholt wurde, schien es vor allem um eine Frage zu gehen: Beerbt Armin Laschet die seit 2005 regierende Angela Merkel oder Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock?

Eine Ampelkoalition könnte für eine Regierungsmehrheit reichen

Doch drei Monate später hat sich der Wind kräftig gedreht: Im aktuellen Deutschlandtrend summiert sich der Umfragewert für Schwarz-Grün nur noch auf 46 Prozent. Exakt auf das gleiche Ergebnis kommen SPD, Freie Demokraten (FDP), Alternative für Deutschland (AfD) und Linke, wenn man deren Zahlen addiert. Mehr denn je müssen sich die Parteien also Gedanken darüber machen, mit wem sie sich nach der Bundestagswahl am 26. September eine gemeinsame Regierung vorstellen könnten.

Direktwahl ginge an Olaf Scholz

Plötzlich darf sich sogar SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz Hoffnungen machen, eine rot-grün-gelbe Regierung anzuführen. Nur noch ein Prozentpunkt trennt seine Partei von den Grünen - und zusammen mit der FDP wäre im Moment eine sogenannte Ampel-Koalition theoretisch denkbar. Sollte sich der Trend zugunsten der SPD fortsetzen und die Union nicht weiter verlieren, könnte es am Ende sogar wieder für eine schwarz-rote Mehrheit reichen. Ob man dann auch inhaltlich zusammenfände, ist eine ganz andere Frage.

Ein Viertel der Befragten ist unentschlossen, wer die Regierungskoalition anführen soll

Könnten die Deutschen ihren Bundeskanzler oder ihre Bundeskanzlerin direkt wählen, hätte Olaf Scholz ohnehin die Nase vorn. Mit 35 Prozent liegt der SPD-Kandidat klar vor Armin Laschet (29) und der weit abgeschlagenen Annalena Baerbock (16). Noch deutlicher ist der Vorsprung bei der Frage, wie zufrieden die Wählerinnen und Wähler mit der politischen Arbeit des Trios sind: Scholz liegt mit 48 Prozent klar an der Spitze, Baerbock kommt auf 27 und Laschet auf 24.

Die meisten Parteianhänger attestieren Angela Merkel eine gute Kanzlerschaft

Angela Merkel weiter die beliebteste Politikerin

Unangefochtene Nummer eins in dieser Kategorie ist und bleibt auch am Ende ihrer vierten Amtszeit Angela Merkel mit 66 Prozent. Die nach 16 Jahren nicht mehr kandidierende Langzeit-Kanzlerin darf sich auch sonst über viel Zustimmung in der Bevölkerung freuen: 75 Prozent meinen, die Christdemokratin sei eine gute Kanzlerin gewesen. Die hohe Zustimmung bekommt sie mit Ausnahme der AfD von Anhängern aller Parteien. Deutlich über zwei Drittel finden Angela Merkel kompetent, führungsstark, glaubwürdig und sympathisch. Eigenschaften, mit denen die 67-Jährige Deutschland noch so lange regieren wird, bis der neue Bundestag über ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin abstimmen wird.

75 Prozent meinen, Angela Merkel sei eine gute Kanzlerin gewesen

In der verbleibenden Zeit wird Angela Merkel weiterhin mit einer der größten Krisen und Herausforderungen während ihrer Amtszeit zu tun haben: der Corona-Pandemie. Auch dazu wurden im Deutschlandtrend August wieder mehrere Fragen gestellt. Unter anderem wollten die Meinungsforscher-Teams wissen, wie es um die Impfbereitschaft bestellt ist? Demnach wollen sich insgesamt 12 Prozent "wahrscheinlich nicht" oder "auf gar keinen Fall" impfen lassen. Als Hauptgrund nennen 69 Prozent mögliche unbekannte gesundheitliche Folgeschäden.