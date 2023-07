In der Lüneburger Heide erwartet den Wanderer jedes Jahr im Spätsommer eine Welt in Lila. Dann blüht die Heide. Damit das so bleibt, weiden hier zur Landschaftspflege besondere Schafe: die Heidschnucken. Sie sind Namensgeber für die 223 Kilometer lange Route zwischen Hamburg und Celle, die Nord- und Südheide miteinander verbindet. Heidelandschaften wie diese gibt es in Europa nur noch selten.