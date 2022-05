Osterfeuer in Hamburg

An Ostern ein Lagerfeuer zu entzünden, ist fast überall in Deutschland Tradition. Der ursprünglich heidnische Brauch, der die Wiederkehr der Natur feiert, wurde von den Christen übernommen. Vier besonders große Osterfeuer werden am Ufer der Elbe in Hamburg-Blankenese entfacht. In den letzten zwei Jahren wurden die Feuer pandemiebedingt abgesagt, dieses Jahr dürfen sie in kleinerem Format brennen.