Mittelalterliches Fachwerk in all seinen Formen und Farben, authentisch erhaltene Straßen und enge Gassen machen Tübingen zu einem beliebten Touristenziel am Rande der Schwäbischen Alb. Hügelig geht es rauf und runter vom Fluss Neckar zum Schloss Hohentübingen. Im Gegensatz zur Bausubstanz sind Tübingens Einwohner sehr jung, denn rund ein Drittel der Bevölkerung sind Studenten.