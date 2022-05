Campingpark Kühlungsborn

Willkommen an der Ostsee: Sommer, Sonne, Strand und Meer - was will man mehr? Idealerweise eine Bleibe nahe der Küste. Auf einem zwölf Hektar großen Naturgrundstück am Meer liegt der Campingpark Kühlungsborn. Hier gibt es sonnige und bewaldete Stellplätze, teilweise nur 50 Meter vom Strand entfernt. Auch ins Seebad Kühlungsborn ist es nicht weit.