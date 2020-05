Deutschland zieht sich aus Myanmar zurück

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat in der vergangenen Woche das Strategiepapier "Entwicklungspolitik2030" vorgestellt. Die Entwicklungszusammenarbeit soll demzufolge effizienter gestaltet werden. Die Kriterien, um gefördert zu werden, lauten: Nur Länder, die aktiv Reformen anstreben, gegen Korruption vorgehen sowie Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit fördern, sollen zukünftig direkt vom BMZ gefördert werden.

Als Kernthemen für die Förderung werden Friedens- und Ernährungssicherung, Ausbildung und nachhaltiges Wachstum, Klima, Energie und Umwelt sowie Familien- und Gesundheitspolitik genannt. Unterstützt wird der Vorstoß von der SPD. Sascha Rabe, SPD-Obmann im Entwicklungsausschuss, sagte dazu: " Wir wollen mit den Menschen zusammenarbeiten, aber nicht mit korrupten Regierungen."

Zur neuen Strategie gehören auch drei neue Partnerschaftskategorien, die anhand der Kriterien und mit Blick auf die Kernthemen ausgewählt werden: (1) Bilaterale Partner, (2) Globale Partner und (3) Nexus- und Friedenspartner. Partner der Kategorie eins verfolgen langfristige gemeinsame Entwicklungsziele; Partner der Kategorie zwei arbeiten gemeinsam mit Deutschland an globalen Zukunftsfragen wie etwa den Klimaschutz. Zu Nexus- und Friedenspartnern heißt es wörtlich: "Wir verstärken unsere Unterstützung von Menschen in Krisen- und Flüchtlingsregionen, arbeiten an den Ursachen und unterstützen bei der Stabilisierung." Nur Länder in einer der drei Kategorien erhalten direkte Förderung.

Myanmar (hier die Nationalfahne), die Mongolei und Nepal aus Asien wurden von der Liste gestrichen

Myanmar fällt durch das Raster

Die neuen Partnerländer wurden "anhand von objektiven Kriterien in einem mehrstufigen Verfahren ausgewählt", so das Papier des BMZ. Ob das die am Anfang des Berichts genannten sehr allgemeinen Kriterien oder noch weiter differenzierte sind, hat das BMZ auch nach mehrfacher schriftlicher und mündlicher Anfrage durch die Deutsche Welle nicht erläutert.

In Folge der Neuausrichtung wird die Zahl der direkt vom BMZ geförderten Länder von 85 auf 61 gekürzt. In Asien werden etwa die Mongolei, Nepal und Myanmar von der Liste gestrichen. Das BMZ betont, dass diese Entscheidung ausschließlich die direkte Zusammenarbeit etwa über die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) betrifft. Die Förderung von im Land aktiver NGOs, der Kirchen und der politischen Stiftung sollen davon unberührt bleiben.

"Die Streichung Myanmars überzeugt mich nicht. Ich halte sie für kontraproduktiv. Eine Haltung kritischer Solidarität hielte ich für besser. Myanmar hat die Unterstützung Deutschlands nötig, gerade wegen der schwierigen Lage, in der es sich nicht erst seit kurzem befindet", so der Myanmarexperte Hans-Bernd Zöllner im Gespräch der Deutschen Welle. Wenn Friedenssicherung und Bekämpfung von Fluchtursachen tatsächlich oben auf der Agenda stünden, sei es wenig überzeugend, ein Land, in dem in Teilen ein Bürgerkrieg tobt und das für die Vertreibung der Rohingya verantwortlich gemacht wird, von der Liste zu nehmen, kritisiert Zöllner.

Hans-Bernd Zöllner: "Myanmar hat die Unterstützung Deutschlands nötig"

180-Grad-Wendung des BMZ

Das BMZ, das Myanmarneben Burundi in einem Strategiepapier als Negativbeispiele nennt, begründet den Ausschluss auch damit, dass Myanmar die gemeinsam vereinbarten Reformen nicht umgesetzt habe. Auf Nachfrage der Deutschen Welle, was genau vereinbart wurde, gab es leider ebenfalls keine Antwort des BMZ. Gemeinsame Vereinbarungen sind Zöllner nicht bekannt.

Zöllner sieht die neue Entscheidung auch kritisch, weil sie eine Art 180-Grad-Wendung gegenüber der deutschen Politik im Jahr 2012 ist. Damals hatte Deutschland kurz nach Beginn der Öffnung Myanmars als erstes Land weltweit die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit wieder aufgenommen. "Mit viel Euphorie und gewaltigen Erwartungen, die bei besserer Kenntnis des Landes wahrscheinlich vorsichtiger gewesen wäre", wie Zöllner anmerkt.

"Alles oder nichts"

Die Ernüchterung folgte bald, denn Reformen verzögerten sich, die erzielten Fortschritte erwiesen sich in der Praxis als weit weniger demokratisch als erwartet. Im August 2017 kam das weltweite Entsetzen über die Vertreibung der Rohingya hinzu. Ende Februar 2020 kündigte Entwicklungshilfeminister nach dem Besuch des Rohingya-Flüchtlingslagers in Kutupalong im Osten Bangladeschs kurz entschlossen an, die Entwicklungszusammenarbeit mit Myanmar einzufrieren. Mit der Ankündigung überraschte Müller das Auswärtige Amt und die GIZ, wie gegenüber der Deutschen Welle von verschiedener Seite bestätigt wurde. Allerdings heißt es aus informierten Kreisen auch, dass die Beendigung der Zusammenarbeit durch das BMZ im Rahmen der Neuausrichtung bereits vor Müllers Besuch diskutiert worden sei.

"Mit Blick auf Myanmar scheint es wie so oft nur Schwarz oder Weiß, alles oder nichts zu geben", so Zöllner. Mit dem nun beschlossenen Ausstieg werde man dem Land nicht gerecht. "Er hilft weder den Rohingya noch Myanmar. Im Gegenteil wird er die Spaltung des Landes weiter vertiefen und eine Rückkehr der Rohingya nach Myanmar noch unwahrscheinlicher machen, als sie ohnehin schon ist."

Politologe Marco Bünte

Deutschland sendet fatales Signal an Myanmar

Der Politologe Marco Bünte sagt dazu im Gespräch mit der Deutschen Welle: "Ein Rückzug aus Myanmar bedeutet, das Land wieder stärker zu isolieren. Die internationalen Kontakte werden abnehmen, die sich gerade entwickelnde Zivilgesellschaft wird im Keim erstickt, diejenigen, die sich gegen Autoritarismus engagieren, werden im Regen stehen gelassen."

Als Beispiel dafür, wie wichtig Deutschlands Beitrag ist, nennt der Politologe von der Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg (FAU) lehrt, dessen Engagement in Myanmars östlichem Shan-Staat. Dort ist Deutschland bislang als einer der wenigen Partner besonders aktiv. In der Region an der Grenze zu China, Laos und Thailand flammen seit einiger Zeit nicht nur ethnische Konflikte immer wieder auf, sondern auch der illegale Einschlag von Teakholz wächst jedes Jahr weiter. Schutz und Erhalt von Urwald aber seien für die Bekämpfung des Klimawandels unerlässlich, so Bünte. Und der Klimawandel werde im Strategiepapier des BMZ zurecht als zentrale Herausforderung genannt.

Auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene sieht Bünte den Rückzug Deutschlands kritisch. "Die Entscheidung des BMZ befeuert alte Narrative in Myanmar: 'Der Westen will nicht helfen, sondern uns seine Vorstellungen aufdrängen. Wenn wir uns nicht beugen, dann gibt es keine Unterstützung.' Das sind natürlich zum Teil Verschwörungstheorien, aber der Rückzug Deutschlands ist Wasser auf die Mühlen von Militärs und Nationalisten." So treibe man das Land in die Arme Chinas und fördere weder Menschenrechte noch Frieden.

Ein Junge begrüßt Chinas Präsident Xi Jinping zum Staatsbesuch in Myanmar am 17. Januar 2020

Bedauern über Deutschlands Rückzug

Im Land selbst sehen viele die Entscheidung des BMZ ebenfalls mit Bauchschmerzen. Der Journalist und bekannte TV-Talkshowgast Zeya Thu etwa. Er hatte 2005 von der Heinrich-Böll-Stiftung ein Stipendium für ein Studium in Bangkok erhalten. Er ist überzeugt: "Deutschlands Engagement in Myanmar macht einen Unterschied." Dem Land jetzt in Zeiten der Corona-Krise und vor den Wahlen Ende des Jahres den Rücken zu kehren, sei ein schwerer Schlag.

Die neuen Kriterien für die Entwicklungszusammenarbeit des BMZ nehmen Zeya Thus Ansicht nach viel zu sehr die Regierungen in den Blick. "Die Regierung oder das Militär kann man nicht ändern. Aber bei einzelnen Personen kann man viel erreichen." Langfristiger Wandel fange bei den Menschen an, brauche aber Zeit. Es sei bedauerlich, dass Deutschland nicht bereit sei, mehr Zeit in Myanmar zu investieren.

Transparenzhinweis: Die DW Akademie der Deutschen Welle ist ebenfalls mit Unterstützung des BMZ in Myanmar aktiv.