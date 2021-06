Deutschland gegen Frankreich - der Teamcheck

Die WM 2018 hätte für Deutschland und Frankreich nicht unterschiedlicher ausfallen können: Vorrunden-Aus für die DFB-Elf, WM-Titel für Frankreich. Die Équipe Tricolore will es dem französischen Team nachmachen, das 1998 erst die Heim-WM gewann und zwei Jahre später auch Europameister wurde. Dass die Franzosen mit breiter Brust antreten, fällt umso leichter, wenn man einen derart starken Kader hat - egal ob offensiv oder defensiv. Für das Star-Ensemble um Kylian Mbappé, Paul Pogba, N'Golo Kanté und Rückkehrer Karim Benzema, dürfte alles andere als Europas Thron zu wenig sein.

Doch auch die deutsche Mannschaft muss sich nicht verstecken. Joachim Löw will sich bei seinem letzten großen Turnier als Bundestrainer keine Blöße geben und holte die einst von ihm ausgebooteten Thomas Müller und Mats Hummels zurück. Doch was haben die beiden Mannschaften sonst noch so drauf? Wir vergleichen die beiden Top-Nationen im Teamcheck.

Tor:

Wäre Marc-Andre ter Stegen kein Deutscher, sondern Spieler einer anderen Nationalmannschaft, hätte sein Ausfall eine echte Krise bedeutet. Beim DFB jedoch nicht. Denn fällt der eine Weltklasse-Torhüter aus, bleibt da ja noch derjenige zwischen den Pfosten, der gemeinhin als weltbester Torhüter angesehen wird: Manuel Neuer. Sein Gegenüber Hugo Lloris hat zwar auch viel Erfahrung und gehörte zur Weltmeister-Mannschaft 2018, aber qualitativ ist dann doch ein Unterschied zu Neuer erkennbar.

Vorteil Deutschland

Manuel Neuer ist seit vielen Jahren zwischen den Pfosten eine sichere Bank

Abwehr:

Spätestens nach dem 0:6-Debakel im November 2020 in der Nations League gegen Spanien sollte allen Zuschauenden klar gewesen sein: Dem DFB fehlt es an defensiver Klasse und Struktur. Um sich nicht erneut aus dem Stadion schießen zu lassen, setzt Löw deshalb bei der EM auf eine Dreierkette mit einem Rückkehrer: Mats Hummels soll, frisch aus dem unfreiwilligen Sabbatical, dafür sorgen, dass "mehr Stabilität einkehrt", wie Löw sagte. Gemeinsam mit Antonio Rüdiger und Matthias Ginter hätte dann die Innenverteidigung internationale Klasse. Joshua Kimmich spielt zwar beim FC Bayern meist im Mittelfeld, war aber davor einer der stärksten Rechtsverteidiger der Welt. Robin Gosens auf links kann da nicht mithalten und scheint die Schwachstelle der DFB-Abwehrreihe.

Die Franzosen haben dafür eine echte Weltklasse-Verteidigung. Das Bayern-Duo Benjamin Pavard und Lucas Hernandez ist eingespielt. Raphael Varane bleibt - trotz schwacher Saison bei Real Madrid - einer der besten Innenverteidiger der Welt und wird dieses Jahr wohl von Presnel Kimpembe unterstützt. Der spielte eine überragende Saison 2020/21 mit Paris St. Germain.

Vorteil Frankreich

Mittelfeld:

Das deutsche Mittelfeld mit Toni Kroos und Ilkay Gündogan bietet eine eindrucksvolle Mischung aus Passspiel und Offensivdrang. "Passmaschine" Kroos beweist seine Klasse bei Real Madrid bereits seit 2014. Gündogan legte seine bisher beste Saison für Manchester City hin und erzielte insgesamt 17 Tore. In der Nationalmannschaft war die Leistung der beiden zuletzt allerdings nicht immer so brillant.

N'Golo Kanté hat eine überragende Saison gespielt

Sie treffen auf die Weltmeister Paul Pogba, Correntin Tolliso - und N'Golo Kante. Der ist in der Form seines Lebens, kommt frisch von den Champions-League- Feierlichkeiten mit dem FC Chelsea und wird auch im französischen Team eines Schlüsselrolle spielen.

Ausgeglichen

Angriff:

Die Miroslav-Klose-Jahre sind nun schon eine Weile her, und es fehlt Deutschland schlicht ein echter Knipser. Während die Außenbahnen mit Kai Havertz und Serge Gnabry nominell sehr gut besetzt sind, fehlt in der Mitte ein echter Abnehmer. Thomas Müller ist gesetzt, aber im Vergleich zu den Franzosen hinkt der deutsche Angriff deutlich hinterher.

Kylian Mbappé (l.) und Antoine Griezmann (r.) - zwei Torjäger der Extraklasse

Die wissen gar nicht so recht, welchen Weltstar sie auf Torejagd schicken sollen: 180-Millionen-Mann Kylian Mbappé, Barca-Star Antoine Griezmann, Routinier Olivier Giroud oder Rückkehrer Karim Benzema. Selbst wenn es sich einer der vier auf der Bank bequem machen muss, bleibt der Sturm ein echtes Luxus-Problem für Didier Deschamps.

Vorteil Frankreich

Fazit:

Auf dem Papier ist die französische Mannschaft der klare Favorit. Auf dem Platz wird sich das noch zeigen müssen. Die Rückkehr Benzemas ist selbstverständlich ein Bonus. Mit teilweise doppelter Weltklasse-Besetzung hat die Équipe Tricolore eine Tiefe, mit der der deutsche Kader nicht mithalten kann.