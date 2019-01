Deutschland - eine Winterreise

Deutschland im Winter

Rheinland-Pfalz

Völlig ungefährlich ist dagegen ein Spaziergang am Rheinufer in Mainz. Der Fluss zeigt sich selten in Weiß. Und wenn er es tut, zieht das die Flaneure magisch an. Es gab auch schon Jahre, da war es so kalt, dass der Rhein zufror. Zuletzt war das 1963 der Fall. Nicht einmal die Eisbrecher an der flussaufwärts gelegenen Loreley kamen damals durch. Das Eis musste gesprengt werden.