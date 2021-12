DW Nachrichten

Deutschland: Debatte um Impfpflicht im Pflegebereich

Die neue Regierungskoalition in Deutschland will eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich einführen. Sie soll ab März 2022 gelten. Wie kommt die Maßnahme bei Pflegeverbänden und Beschäftigten an?