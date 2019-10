Deutscher Umweltpreis 2019: "Schrittmacher im Umweltschutz"

Wie kann die Plastikindustrie nachhaltiger werden?

Plastikmüll im Ozean, in Tierkadavern, sogar in unserer Nahrungskette - Plastik hat ein schlechtes Image. Das spürt auch die Kunststoffbranche und will nun stärker auf Recycling setzen. Echte Kehrtwende oder Marketing? (24.10.2019)