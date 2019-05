Deutscher Filmpreis 2019: "Gundermann" als bester Spielfilm ausgezeichnet

In Berlin ist heute Abend bei einer mehrstündigen Gala der Deutsche Filmpreis verliehen worden. Die Lolas gelten in Deutschland als wichtigste nationale Auszeichnung der Filmbranche.

Großer Abräumer in diesem Jahr ist der Kinofilm "Gundermann". Er erhielt in sechs Kategorien eine Lola: für das beste Szenenbild, bestes Drehbuch und das beste Kostümbild. Außerdem konnte Andreas Dresen die Lola für die Beste Regie entgegen nehmen.

Schauspieler Alexander Scheer wurde in der Kategorie Beste Männliche Hauptrolle ausgezeichnet. "Jetzt stehen wir schon wieder hier mit einem Ostfilm", sagte er sichtbar gerührt bei der Galaveranstaltung Berlin. Das Drama um den legendären DDR-Liedermacher und Baggerfahrer galt als großer Favorit beim Deutschen Filmpreis. Der Film von Regisseur Dresen wurde in insgesamt zehn Kategorien nominiert.

Als bester Dokumentarfilm wurde "Of Fathers and Sons" von Regisseur Talal Derki mit einer Lola ausgezeichnet. In dem packenden Filmdrama geht es um einen islamistischen Vater und dessen Söhne. Eine Lola für den Besten Schnitt des Films erhielt Editorin Anne Fabini.

Auszeichnung für die "Beste weibliche Nebenrolle: Luise Heyer ("Der Junge muss an die Luft")

In der Kategorie Beste weibliche Nebenrolle bekam Luise Heyer ("Der Junge muss an die frische Luft") die begehrte Lola-Statue überreicht. Der Schauspieler Alexander Fehling ("Das Ende der Wahrheit") gewann die Auszeichnung als bester Nebendarsteller.

Als Beste Hauptdarstellerin wurde die Schauspielerin Susanne Wolff ausgezeichnet. Sie überzeugte in dem Kinodrama "Styx" als Notärztin, die auf dem Meer vor eine existentielle Entscheidung gestellt wird. Auch die Lola in Silber in der Kategorie Bester Film ging an "Styx", ebenso wie der Preis für die beste Tongestaltung. Kameramann Benedict Neuenfels wurde für die Beste Bildgestaltung des Films mit einer Lola bedacht. Als bei der Vorstellung der Nominierten nur Bilder von Männern erschienen, sang Moderator Tedros Teclebrhan "It's A Man's World" und bekam dafür viel Applaus.

Lola für das Beste Maskenbild: "Der goldene Handschuh"

Die Macher des deutschen Kinofilms "Der Goldene Handschuh" erhielten eine Lola für das beste Maskenbild. Der Film von Fatih Akin erzählt von dem Serienmörder Fritz Honka, der in Hamburg mehrere Frauen tötete. Hauptdarsteller Jonas Dassler musste dafür jeden Tag mehr als drei Stunden in die Maske, wie er in einem Interview auf dem roten Teppich in Berlin erzählte.

Lola in Bronze für Film von Caroline Link

Caroline Links Kinofilm "Der Junge muss an die frische Luft", der die Lola in Bronze in der Kategorie Bester Film gewonnen hat, war schon im Vorfeld als besucherstärkster Film ausgezeichnet worden. 3,6 Millionen Kinobesucher sahen die Verfilmung der Autobiografie von Komiker und Entertainer Hape Kerkeling.

Julius Weckauf verzauberte das deutsche Publikum als junger Hape Kerkeling

Sicherlich nicht die letzte Lola für den Film und das Team: "Der Junge muss an die frische Luft" ist in fünf von 19 Kategorien nominiert, darunter als Bester Spielfilm und Beste Regie.

Konkurrent in diesen begehrten Kategorien und Favorit der Preisverleihung ist "Gundermann", ein Bio-Pic über den gleichnamigen Liedermacher und Baggerfahrer von Regisseur Andreas Dresen ("Halt auf freier Strecke", "Sommer vorm Balkon").

Nominiert in zehn Kategorien werden die Macher dieses persönlichen Filmportraits vielleicht mehrfach die Showbühne im Berliner Palais am Funkturm betreten. Der legendäre DDR-Liedermacher Gundermann wird bravourös von Alexander Scheer gespielt, der für die Kategorie Beste männliche Hauptrolle nominiert ist.

Gundermann-Favoriten: Regisseur Andreas Dresen und Schauspieler Alexander Scheer

Höchst dotierter Kulturpreis in Deutschland

1.900 Gäste verfolgten im Palais am Funkturm die 69. Verleihung des Deutschen Filmpreises. Die Lola wird jedes Jahr in 19 Kategorien verliehen. An wen die begehrte Filmtrophäe letztendlich geht, entscheidet analog zu den US-amerikanischen Oscars die Deutsche Filmakademie und deren 2.000 Mitgliedern aus allen Filmgewerken. Seit 2019 ist Schauspieler Ulrich Matthes Präsident der Akademie. Bei der Preisverleihung geht es nicht nur um die goldene Statuette und die Ehrung vor der versammelten deutschen Filmprominenz.

Die Auszeichnung mit dem Deutschen Filmpreis ist hoch dotiert: Bereits für die Nominierung Bester Spielfilm erhalten die jeweiligen Produktionsfirmen 250.000 Euro. Kommt am Ende sogar Gold dabei rum, sind es insgesamt 500.000 Euro. Darsteller in Haupt- und Nebenrollen, Regie und alle weiteren Gewerke können sich auf jeweils 10.000 Euro freuen, wenn die Lola an diesem Abend an sie verliehen wird.

Mit insgesamt rund drei Millionen Euro, die vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und somit aus dem Staatshaushalt stammen, ist es der am höchsten dotierte Kulturpreis Deutschlands.

Rein symbolischen Wert hat der undotierte Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den deutschen Film, der in diesem Jahr an Margarethe von Trotta verliehen wird. Die 72-Jährige wurde zuerst als Fassbinder-Schauspielerin bekannt und drehte später als Regisseurin zahlreiche erfolgreiche deutsche Filme.

Der ebenfalls undotierte Bernd Eichinger Preis, 2012 als Erinnerung an den bedeutenden deutschen Produzenten gestiftet, geht in diesem Jahr an Christian Becker. Der Produzent verwirklichte 80 Film- und Fernsehproduktionen, unter anderem die deutschen Publikumserfolge "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" und "Fack ju Göhte".