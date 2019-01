Deutsche Wirtschaft erlebt Stimmungsumschwung

Für den Stimmungsumschwung sorgen dem Ifo-Institut zufolge unter anderem der Brexit, die US-Haushaltssperre und internationale Handelskonflikte wie der Streit zwischen den USA und China. "Bei den Geschäftserwartungen überwiegt zum ersten Mal die Zahl der Pessimisten", sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe bei der Vorstellung des Geschäftsklima-Index. Mehr als sieben Jahre lang hätten hier die Optimisten die Oberhand gehabt. Dies kehre nun ins Negative um.

Bereits im Dezember hatten die Wirtschaftswissenschaftler aus München ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft auf 1,1 Prozent für 2019 gesenkt. Auch andere Institutionen wie der Internationale Währungsfonds und laut Insidern auch die Bundesregierung haben ihre Einschätzungen zurückgenommen. "Der aktuelle Geschäftsklima-Index bestätigt unsere Wachstumsprognose vom Dezember", so Wohlrabe.

Der Geschäftsklima-Index des Ifo-Instituts wird monatlich veröffentlicht und gilt als Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Er basiert auf einer monatlichen Befragung deutscher Unternehmen zu ihrer aktuellen wirtschaftlichen Lage. Demnach trübt sich aktuell die Stimmung in fast allen großen Branchen ein - im Handel ebenso wie bei den Dienstleistern, in der Bauwirtschaft und in der Industrie. Lediglich in der Chemiebranche seien die Unternehmer noch optimistisch, so das Ifo-Institut.

