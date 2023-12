Neues DW-Format für Digital Natives in Afrika

In der Videoserie ClickITeasy geben afrikanische Influencer ihr digitales Fachwissen weiter. In den 10-minütigen Hörspiel-Beiträgen Digital Natives, die mit einheimischen Darstellern in Abidjan, Addis Abeba, Dar es Salaam, Nairobi und Maputo produziert wurden, geht es um die Aufklärung über die möglichen Gefahren, denen junge Menschen in der digitalen Welt ausgesetzt sind.

Die Hörspielreihe ist eine Erweiterung der erfolgreichen DW-Produktion Learning by Ear, die in Afrika Millionen von jungen Fans erreicht hat. Das sozialkritische Hörspiel Crime Fighters, eine weitere DW-Produktion, wurde bereits von 463 Partnersendern in Subsahara-Afrika aufgegriffen.

Claus Stäcker, DW Director Programs for Africa: "Mit dem neuen Format sprechen wir gezielt die Generation Z, die Digital Natives, an. Befragungen haben gezeigt, dass junge Menschen in Afrika genauso mobil und Smartphone-affin sind wie anderswo, aber zugleich großen Informationshunger haben, wenn es um Sicherheit im Netz, freie Informationen und zuverlässige Quellen geht. Daran knüpfen wir an - auf unterhaltsame wie edukative Weise."

Sevan Ibrahim-Sauer, DW Head of Distribution Africa: "Mit dem neuen Videoformat ClickITeasy und der Audioversion der Serie, Digital Natives, wird unser Learning by Ear zu Learning by Eye and Ear. Für unsere zahlreichen Radiopartner in Subsahara-Afrika ist die Fortsetzung dieser edukativen Audioproduktion in den Afrikasprachen der DW und in dieser neuen Form von großer Wichtigkeit. Durch das starke DW-Partnernetz wird auch diese neue Reihe die verdiente Bekanntheit erlangen."

Die Deutsche Welle erreicht über Online- und Social-Media-Plattformen, Radio und TV jede Woche 91 Millionen Nutzende in Subsahara-Afrika. Im globalen Vergleich ist Afrika die nutzungsstärkste Region der DW.