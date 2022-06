Julia Komp

Nach einem Praktikum in einem Hotel wusste Julia mit 14, dass sie in die Küche gehörte. 2016 wurde ihr als jüngster Köchin Deutschlands ein Michelin Stern verliehen und der Schlemmer Restaurantführer ernannte sie 2020 zur "Küchenchefin des Jahres". Anfang 2022 eröffnete sie ihr eigenes Restaurant, Sahila, in Köln. Die 33-Jährige reist gerne und viel, wie ihr Instagram @juliakompcuisine verrät.