Sechs fruchtige deutsche Redewendungen

Sechs deutsche Redensarten mit Obst

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Damit ist das Gleiche wie im Englischen gemeint: "The apple doesn't fall far from the tree". Es impliziert, dass ein Kind nach seinen Eltern kommt, etwa ein ähnliches Temperament, Talent oder ähnliche Eigenschaften hat. Mit anderen Worten: "wie die Mutter, so die Tochter" - oder die oft ernüchterte Feststellung, dass ein Sohn "ganz der Vater" ist.

Autorin/Autor: Elizabeth Grenier (tön)