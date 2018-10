Deutsche Bahn pimpt ihre Bordbistros

Hungrige Fahrgäste der Deutschen Bahn werden ab Dezember in allen 650 rollenden Bordrestaurants und Bordbistros auf ein neues Angebot stoßen. Und eventuell in den ersten Wochen in den Genuss von Sonderangeboten kommen, zum Beispiel kostet ein Kaffee dann nur 2,50 Euro statt 3 Euro.

So soll das Bahnreisen noch mehr Spaß machen

Herzhafte, vegetarische und vegane Gerichte sowie hochwertige Zutaten soll es geben und auf Wunsch auch bequem zum Mitnehmen an den Platz - natürlich in umweltgerechter Verpackung.

Die Auswahl in der Speisekarte wird etwas kleiner. Dafür setzt die Bahn noch stärker auf Leibgerichte, die es aber in verfeinerten Varianten geben soll. Etwa Currywurst mit Tortillastreuseln oder Chili mit einem Klecks Schmand. Reisende, die lieber im Bordrestaurant essen, erwartet dort eine neu gestaltete Speisekarte und Geschirrlinie.

Die Deutsche Bahn hat den Anspruch, ein guter Gastgeber für ihre Kunden sein zu wollen. Und dazu gehört auch, dass der Service noch persönlicher werden soll. Je nach Region sollen dann die Gäste von den Servicekräften mit "Grüß Gott" oder "Moin, moin" begrüßt werden.

Deutsche Bahn: ab Dezember neue Zutaten, neues Design , neue Freundlichkeit

Das neue gastronomische Konzept wurde gemeinsam mit Kunden und DB-Mitarbeitern entwickelt und steht ab Dezember 2018 in allen Bordrestaurants zur Verfügung.

is/ak (dpa, deutschebahn.com)