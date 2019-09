Deutsche Alzheimer Gesellschaft: "Die Angehörigen haben ein hohes Risiko, selber krank zu werden."

Eichhörnchen: Planung der Nuss-Verstecke vergrößert das Gehirn

Viel Nuss, viel Hirn?

Forscher der amerikanischen Universität Berkeley fanden nun heraus, dass einige Eichhörnchen im Herbst so sehr an Nüsse und deren Lagerung denken, dass ihr Gehirn in dieser Jahreszeit um einiges größer ist als im restlichen Jahr.