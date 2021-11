Harry macht Urlaub in Deutschland, als er plötzlich in einer Zeitschleife aufwacht. Kann Harry ihr entkommen? Lernt Deutsch und findet es heraus: Schaut euch das animierte Hörspiel auf unserem YouTube-Kanal an und nutzt hier alle Begleitmaterialien zum Lernangebot.

Niveaustufe: A1, A2, B1

Medienart: Video, Audio, Text (Download), Handreichungen für Lehrkräfte

Sprache: Englisch | Deutsch