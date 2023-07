Nicht nur in Griechenland, sondern in ganz Europa führt die extreme Hitze in diesem Sommer immer wieder zu Waldbränden - auch in der Türkei. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu bezifferte die Zahl der Brände am 18. Juli auf landesweit 19 Herde. Betroffen ist unter anderem die südliche Provinz Hatay, die bereits im Februar dieses Jahres von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht worden war.