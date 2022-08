Der Ukrainekrieg und Deutschlands Zeitenwende

Manchmal lassen sich große Veränderungen an kleinen Dingen ablesen. Etwa an einem 30-Sekunden-Clip auf Youtube,dem ersten Werbevideo der Bundeswehr seit fünf Jahren, veröffentlicht Anfang August. In den ersten 17 Sekunden sieht man Soldaten in Uniform in Alltagssituationen: Beim Spiel mit den eigenen Kindern, beim Zeitungskauf am Kiosk, beim Gang durch die Stadt. Erst in den letzten 13 Sekunden wird in Top-Gun Manier mit Bildern von Kampfjets in halsbrecherischen Flugmanövern, Kriegsschiffen auf hoher See, sich von Helikoptern abseilenden Soldaten der Action-Aspekt des Soldatenlebens herausgestellt – unter dem Motto: "Wir schützen Deutschland".

Zwei Weltkriege und zwei Diktaturen im 20. Jahrhundert haben in Deutschland ein tiefes Misstrauen gegen alles Militärische wachsen lassen. Uniformen gehören bislang nicht zum Straßenbild. Dass jetzt uniformierte Soldaten als völlig normale Erscheinung im Alltag dargestellt werden, kann man als Zeichen einer tektonischen Verschiebung lesen: In Folge des Ukraine-Krieges macht Deutschland seinen Frieden mit dem Militär – und rüstet sich für künftige Konflikte.

So weit weg wie nie: Deutsche Eurofighter im August bei einer Übung in Australien

"Zeitenwende" und große Versprechen

Den Boden dafür bereitet hatte Bundeskanzler Olaf Scholz, drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Am 27. Februar konstatierte der Kanzler in einer viel beachteten programmatischen Rede nicht nur eine "Zeitenwende" - er zog auch Konsequenzen: Die über Jahrzehnte vernachlässigte Bundeswehr soll wieder aufgepäppelt werden. Ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen zur Finanzierung dringender Anschaffungen wurde aufgelegt. Das von der NATO schon 2014 – als Reaktion auf die russische Krim-Annexion! – beschlossene Ziel, mindestens zwei Prozent des BIP in die Rüstung zu stecken, soll künftig dauerhaft eingehalten werden. Womit Deutschlands Rüstungshaushalt der größte in Europa würde. Und der Kanzler gab das Versprechen, jeden Zentimeter Nato-Territoriums verteidigen zu wollen.

Scholz kündigt 100 Milliarden zusätzlich für Bundeswehr an

Sechs Monate danach hält der USA-Experte Josef Braml gegenüber der DW fest: "Das Wort `Zeitenwende´ hat in Washington aufhorchen lassen - und die deutsche Regierung hat auch geliefert. Was die Amerikaner besonders gefreut haben dürfte: Deutschland investiert einen Großteil der Summe bei Lockheed Martin und kauft Kampfjets vom Typ F-35. Das ist die ganz teure Lösung. Damit sind wir auf Jahrzehnte hinaus technologisch festgelegt und auch technologisch von Amerika abhängig."

Heilige Kühe im Schlachthaus der Realpolitik

Die Regierung der Ampel-Koalition war erst im Dezember angetreten, ambitioniert unter dem Motto "Mehr Fortschritt wagen". Aber Krieg und Krisen zwangen den Politikern von SPD, Grünen und FDP ihre eigene Agenda auf. Und zwangen sie seither, eine ganze Herde heiliger Kühe aus den Tempeln der Parteizentralen in die Schlachthäuser der Realpolitik zu führen.

Ausgerechnet Robert Habeck, grüner Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, muss wegen der eingeschränkten Energielieferungen aus Russland stillgelegte Kohlekraftwerke wieder hochfahren. Wegen der hohen CO2 Emissionen ein Bruch mit grünen Tabus.

Möglicherweise muss der grüne Vizekanzler sogar die Laufzeiten von Atomkraftwerken verlängern. Die letzten drei Meiler sollten eigentlich Ende des Jahres im Rahmen des politisch gewollten Atomausstiegs abgeschaltet werden – ein Herzensanliegen der Grünen.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Ein "Atom-Ei" als erster Reaktor Die erste nukleare Anlage Deutschlands geht Ende Oktober 1957 in Garching bei München in Betrieb. Das wegen seiner Form benannte "Atom-Ei", das zur Technischen Universität München gehört, wird zum Wahrzeichen der Kernforschung und des Neubeginns nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Jahr 2000 wird der Forschungsreaktor abgeschaltet. Er genügt nicht mehr den wissenschaftlichen Anforderungen.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Start der zivilen Nutzung der Atomenergie Drei Jahre nach Inbetriebnahme des "Atom-Eis" startet die zivile Nutzung der Kernenergie: Das erste Atomkraftwerk erzeugt in Kahl am Main ab 1961 Elektrizität. Es folgen leistungsstärkere Kraftwerke wie Gundremmingen (Foto), dass 1966 den Betrieb aufnimmt. Die friedliche Nutzung der Atomenergie gilt als sicherer Beitrag zur Energiegewinnung - noch.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Beginn der Anti-Atomkraft-Bewegung 1973 verleiht der Schock über die Ölkrise der Atompolitik weiteren Auftrieb. Doch der Zeitgeist wandelt sich. In der Bevölkerung werden die Zweifel an der angeblich sauberen Energie immer lauter. Es wächst der Widerstand. Bei Protesten gegen das schleswig-holsteinische AKW Brokdorf liefern sich von 1976 an Demonstranten und Polizisten mehrfach bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen (Foto 1981).

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Symbol des Atomkraft-Widerstands Hinter dem Slogan "Atomkraft? Nein Danke" mit der lachenden Sonne vor gelbem Hintergrund können sich alle deutschen Umweltschützer versammeln. Ab Mitte der 70er Jahre ist das Logo bei den Anti-Atom-Demonstrationen omnipräsent. Die Idee dazu stammt aus Dänemark, von einer Studentin der Wirtschaftswissenschaften. Der Slogan wird zum weltweiten Export-Schlager.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Der Schock nach Harrisburg und Tschernobyl Die Ängste vor der nukleare Bedrohung werden grausame Realität: Am 28. März 1979 ereignet sich im AKW Three Mile Island bei Harrisburg in den USA ein schwerer Atomunfall. Sieben Jahre später, am 26. April 1986, kommt es zur weltweit schwersten Havarie in Tschernobyl in der Ukraine (Foto). Eine radioaktive Wolke zieht über Europa. Tschernobyl wird zum Symbol für die atomare Gefahr.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Geburt einer neuen Partei 1980 entsteht in Westdeutschland eine neue Partei: die Grünen. Gegründet wird sie von Linken, Friedensbewegten, Umweltschützern und Atomkraft-Gegnern. Den Einzug in den Bundestag feiern die Grünen Gert Bastian, Petra Kelly, Otto Schily und Marieluise Beck-Oberdorf (von links) Ende März 1983 mit einem Marsch zum Parlament in Bonn. Der Kampf gegen die Atomkraft ist einer ihrer Schwerpunkte.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Wackersdorf: Tragödie, aber auch Triumph Im bayerischen Wackersdorf soll die zentrale Wiederaufarbeitungsanlage für abgebrannte Kernreaktor-Brennstäbe entstehen. Bei Krawallen im Frühling 1986 kommen mehrere Demonstranten und ein Beamter ums Leben, hunderte Menschen werden verletzt. Ende Mai 1989 wird der Bau der Anlage eingestellt. Ein erster Triumph für die deutsche Umweltbewegung.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Protest gegen Endlager Das niedersächsische Gorleben wird zum Symbol für den Kampf um die Atommüllentsorgung. Hier soll der radioaktive Müll der nächsten Jahrzehnte gelagert werden, bis es ein Endlager gibt. Am 24. April 1995 rollt der erste Transport an. Umweltschützer organisieren Straßenblockaden, Aktivisten fesseln sich an die Schienen. Ende November 2011 erreicht der letzte Atommüll-Behälter Gorleben.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Rot-grün plant den Ausstieg Die Mitte-Links-Koalition aus Sozialdemokraten (SPD) und Grünen unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (r) setzte 2001 den Ausstieg aus der Kernenergie durch. Alle 19 deutschen Kernkraftwerke sollten bis 2021 abgeschaltet werden. Im Jahr 2010 hob die Nachfolge-Regierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel die Vereinbarung auf und beschloss, die Laufzeiten der Kernkraftwerke zu verlängern.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Wendepunkt Fukushima Jahrzehntelang protestieren Umweltschützer in Deutschland gegen Atommeiler. Doch für nachhaltige Konsequenzen wird nach Harrisburg und Tschernobyl erst eine weitere Nuklearkatastrophe sorgen: Der GAU (größter anzunehmender Unfall) im japanischen Kernkraftwerk Fukushima am 11. März 2011. Viel mehr als in Japan selbst hat die Nuklear-Katastrophe Konsequenzen für die deutsche Atompolitik.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Merkel treibt Energiewende voran Einen Monat nach Fukushima verkündet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kurzfristig und für einige Beobachter überraschend die Energiewende. Bis Ende 2022 sollen alle deutschen Kernkraftwerke stillgelegt sein. Am 30. Juli 2011 bewilligt der Bundestag in Berlin in einer namentlichen Abstimmung (Foto) das neue Energiegesetz.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Atommeiler wird stillgelegt Viele Jahre lang gab es um das Kernkraftwerk Brokdorf besonders heftige Auseinandersetzungen. Jetzt - nach knapp 35 Jahren Betriebszeit - wird es Ende 2021 abgeschaltet. Der Druckwasserreaktor mit einer Leistung von rund 1400 Megawatt lieferte seit 1986 Strom. Ein Mitarbeiter prüft nochmal das Kontroll- und Steuerungspult im Leitstand des Kernkraftwerks.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Jubel über das Ende der Kernenergie Die Atomkraftgegner sind am Ziel und feiern den Ausstieg mit Wunderkerzen. Sie stehen vor dem Kernkraftwerk Grohnde. Nach rund 37 Jahren Laufzeit ist die niedersächsische Anlage endgültig vom Netz gegangen.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Trügerische Idylle Dort, wo sich früher militante Aktivisten mit Polizisten prügelten, grasen heute friedlich Schafe. Das Gelände des stillgelegten AKW Brokdorf wirkt wie eine Idylle. War es das nun mit der Atomkraft? Möglicherweise nicht. Denn Deutschland will sich aus der Energieabhängigkeit Russlands befreien und nicht mehr Präsident Putin ausgeliefert sein, der den Gashahn nach Belieben auf- oder zudreht.

Atomkraft in Deutschland - eine Hassliebe Kommt der Ausstieg vom Ausstieg? Der Ausstiegstermin 31.12. wackelt. Finanzminister Christian Lindner (FDP, li.) befürwortet eine Kernenergie-Renaissance. Sogar der grüne Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck schließt nicht aus, die drei verbliebenen Kraftwerke länger laufen zu lassen. Es wäre eine Ironie der Geschichte, wenn eine Bundesregierung unter Beteiligung der Grünen den Ausstieg vom Ausstieg beschließen würde.



Friedenspolitik mit militärischer Gewalt

Auch die SPD mutet ihren Mitgliedern noch vor kurzem Undenkbares zu. Lars Klingbeil, Ko-Parteichef der SPD, formuliert in einer Rede Ende Juni nicht nur einen Führungsanspruch für Deutschland in Europa. Er bekennt offen: "Friedenspolitik bedeutet für mich, auch militärische Gewalt als ein legitimes Mittel der Politik zu sehen." Harter Stoff für eine Partei, zu deren DNA traditionell eher Abrüstung gehört.

Formuliert Zumutungen für friedensbewegte Sozialdemokraten: SPD-Chef Lars Klingbeil

Plötzlich sind auch Waffenlieferungen in Krisengebiete möglich. Vor allem die Grünen hatten Rüstungsexporte früher regelmäßig scharf verurteilt, etwa nach Saudi-Arabien. Jetzt fordern sie, auch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern – so schnell wie möglich. Auch die SPD hat hier eine Kehrtwende hingelegt, wenn auch nicht so dramatisch: Nach wie vor bremst der starke linke Flügel der SPD in Sachen Waffen für die Ukraine.

Der Bonner Politikwissenschaftler Volker Kronenberg diagnostiziert angesichts der historischen Zeitenwende ein Außer-Kraft-Setzen der üblichen politischen Arithmetik - und damit eben auch die Chance, Neues auf den Weg zu bringen. "Dieser Schock hat ein Momentum geschaffen, wo sehr viel Raum ist für Politikgestaltung. Solche Krisenzeiten sind die Stunde der Exekutive", sagt Kronenberg der DW.

Hat gedauert, aber dann wurde auch die Panzerhaubitze 2000 an die Ukraine geliefert

Der Blick von außen

Im Ausland reibt man sich bisweilen verwundert die Augen. Das britische Nachrichtenmagazin "Economist" sprach Mitte August auf seiner Titelseite von einem "Neuen Deutschland". Bebildert war das mit einem kraftstrotzenden Bundesadler, der sich gerade aus seinem Ei pellt. Der Ukraine-Krieg habe ein selbstzufriedenes und selbstgefälliges Deutschland wachgerüttelt, schreiben die Economist-Autoren. Sie hoffen auf ein "stärkeres, mutigeres und entschlosseneres Deutschland, das Führung für ein stärker geeintes Europa übernimmt".

Im Ausland gebe es unterschiedliche Erwartungshaltungen und Perspektiven, ordnet Politologe Kronenberg ein. "In den USA oder Frankreich wird wohlwollend das Geleistete zur Kenntnis genommen. Man sieht positiv, dass sich die Bundesrepublik auf die Notwendigkeiten und Realitäten einlässt und diese allzu feine Zurückhaltung, was Verteidigung und sicherheitspolitische Notwendigkeiten und Zwänge angeht, jetzt endlich mal hinter sich lässt und die Realitäten ernstnimmt". Kronenberg betont allerdings auch, "dass man sich in Mittel- und Osteuropa da mehr wünschen würde und vielleicht auch schneller".

Unter dem Brennglas der Krisen treten die Versäumnisse der Vergangenheit überdeutlich zu Tage. Die verschleppte Digitalisierung behindert Wirtschaft und Verwaltung. Die mittlerweile chronische Unzuverlässigkeit der Bahn ist nur ein Beispiel für die Auswirkungen jahrelanger Vernachlässigung der Infrastruktur. Vor allem aber wird deutlich, auf welch tönernen Füßen Deutschlands Wohlstand steht.

Doppelte Abhängigkeit: Nicht nur von russischer Energie, auch vom chinesischen Markt

Schwankendes Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell der letzten Jahrzehnte funktionierte stark vereinfacht so: Mit großen Mengen billiger Energie aus Russland wurden Vorprodukte aus China zu hochwertigen Produkten geformt – und vor allem nach China exportiert. China ist der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik; ganze Wirtschaftsbranchen sind vom chinesischen Markt abhängig; die Lieferketten weiterer Branchen hängen an chinesischen Zulieferern.

Eine Säule des Systems schwankt bereits: Der Handel mit Russland ist durch mehrere Sanktionspakete der EU drastisch eingeschränkt. Rohstoffe wie eben Gas, Öl und Kohle fließen immer weniger nach Deutschland. Vor dem Krieg hat das Land über die Hälfte seines Gasbedarfs aus Russland importiert. Inzwischen wird umgesteuert, auf Einsparungen gesetzt. Kanzler und Wirtschaftsminister versuchen weltweit neue Energiequellen zu erschließen, gerade erst in Kanada. Mit Sorge blicken Politik, Wirtschaft und Bevölkerung auf den kommenden Winter. Der wird erbarmungslos offenlegen, ob das Erreichte genügt – und wie es um die Solidarität untereinander und in Europa bestellt ist.

Auch der größte Erdgasspeicher Europas füllt sich langsam. Aber Gas bleibt knapp - und teuer

Die zweite Säule, der Handel mit China, trägt noch. Aber das Unbehagen an der Abhängigkeit vom chinesischen Markt wächst. Auch auf Druck der USA beginnt unter dem Stichwirt Decoupling – Entkopplung - eine Art Rückabwicklung der Globalisierung. Es formieren sich neue Blöcke unter chinesischen und westlichen Vorzeichen. Wodurch es zunehmend schwerer wird, mit allen Seiten Geschäfte zu machen.

Angesichts der Fülle an Krisen und Konflikten, aktuell und drohend, hat die Regierung in Berlin die Arbeit an einer Nationalen Sicherheitsstrategie aufgenommen. Es ist das erste Mal. Bislang hatte Deutschland es nicht für nötig erachtet, sich über seine geostrategischen Ziele und die Wege dorthin klar zu werden.