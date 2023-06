Der Traum vom ugandischen Baseballstar

Inspiration für junge Spieler

Noch zeigt er anderen Kindern in seinem Viertel die richtige Schlagtechnik, doch im Sommer wird er als erster Ugander überhaupt in der amerikanischen Profi-Baseball-Liga vorspielen - eine Riesenchance für ihn und eine große Inspiration für viele andere junge Spieler in Uganda. Dass er in die USA eingeladen wurde, sei eine großartige Nachricht für das ganze Land, sagt sein Trainer John Bosco Sempa.