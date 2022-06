Der Tag

Der Tag vom 28.06.2022

NATO-Gipfel: Verteidigungsbündnis will sich neu aufstellen | G7-Staaten planen Preisdeckel für russisches Gas | Ukraine stuft Angriff auf Einkaufszentrum als Kriegsverbrechen ein | Tragödie in Texas: Viele Flüchtlinge in LKW erstickt