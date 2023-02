Der Tag

Der Tag vom 28. Februar 2023

Ukraine: Lage in Bachmut "äußerst angespannt" | Belarussischer Präsident Lukaschenko besucht China | Krisenhilfe für türkisch-syrisches Erdbebengebiet | Deutsche Visa für Erdbebenopfer | Anhaltende Proteste in Peru | Autarkes Leben in Wales