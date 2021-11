Der Tag

Der Tag vom 25.11.2021

In Deutschland sind mehr als 100.000 Menschen an Corona gestorben, Grüne streiten über Ministerposten in der neuen Ampel-Regierung, Am internationalen Tag der Beseitigung von Gewalt gegen Frauen gehen Tausende auf die Straße, In Russland droht der Menschenrechtsorganisation „Memorial“ die Auflösung