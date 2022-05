Der Tag

Der Tag vom 24.05.2022

Geleakte Polizeibilder belegen Unterdrückung der Uiguren in China in „Umerziehungslagern“ (Intv. Adrian Zenz, Anthropologe) | Drei Monate Krieg gegen die Ukraine | Bundeskanzler Scholz in Südafrika | Filmfestspiele in Cannes