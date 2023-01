Der Tag

Der Tag vom 23.01.2023

Polen drängt auf Lieferung von Leopard 2-Panzern in die Ukraine (Intv. M. Faber, FDP) | Korruptionsfälle in der ukrainischen Regierung – Präsident Selenskyj will den Kampf dagegen aufnehmen (Intv. A. Mertens, Transparency) | EU erlässt neue Sanktionen gegen Iran – Revolutionsgarden nicht auf der Terrorliste (Intv. A. Fathollah-Nejad)