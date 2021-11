Der Tag

Der Tag vom 22.11.2021

Kanzlerin Merkel warnt vor einer noch nie dagewesenen Corona-Notlage in Deutschland | In Chile kämpft ein Ultrakonservativer gegen einen Linksaußen um das Präsidentenamt | Ein Jahr vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es weitere Kritik am Veranstalter Katar