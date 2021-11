Der Tag

Der Tag vom 22.10.2021

EU-Gipfel: Abschied von Angela Merkel - Beherrschendes Thema: Illegale Migration über Belarus | "Fridays for Future" demonstriert in Berlin | Tsitsi Dangarembga erhält Friedenspreis des Deutschen Buchhandels | Neues Munch-Museum in Oslo eröffnet