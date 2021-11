Der Tag

Der Tag vom 19.11.2021

Notbremse in Österreich: Wien beschließt Lockdown und Impfpflicht | Kliniken in Not: Viele deutsche Krankenhäuser sind überlastet | Kehrtwende von Modi: Indiens Ministerpräsident zieht Agrarreform zurück | Licht im Dunkeln: Äthiopier Daniel Bekele erhält Deutschen Afrika-Preis