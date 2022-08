Der Tag

Der Tag vom 16.08.2022

Die Hitze in Europa dauert an, sogar die Niederlande leiden unter Dürre, Historisches Niedrigwasser auf dem Rhein bereitet der Wirtschaft Probleme, Erneut erschüttern schwere Explosionen eine russische Stellung auf der Krim, In Afghanistan haben Mädchen unter den Taliban kein Recht auf Bildung.