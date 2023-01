Der Tag

Der Tag vom 11.01.2023

Aktivisten gegen Polizisten: In Nordrhein-Westfalen wird das Braunkohle-Dorf Lützerath geräumt | Deutscher in Lebensgefahr: Regimekritiker Jamshid Sharmahd droht im Iran die Todesstrafe | Blutbad in Soledar: In der ostukrainischen Stadt sterben täglich zahllose Soldaten beider Seiten bei Straßenkämpfen und Artillerieschlachten